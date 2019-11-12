Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против "Сочи" (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью "делать лицо попроще" и принимать критику.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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