Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против "Сочи" (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью "делать лицо попроще" и принимать критику.

Происшествия Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.

Политика Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.

Политика Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.

Общество НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Политика Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, подавшему в отставку с поста президента Боливии, из-за угрозы его жизни.

Общество Создателей Apple Card заподозрили в гендерной дискриминации В Goldman Sachs заявили, что у членов одной семьи могут быть принципиально разные кредитные линии, однако ни о какой гендерной дискриминации речи не идет.

Гаджеты Компания Sony может отказаться от производства смартфонов Дела у мобильного подразделения японского техногиганта Sony идут все более туго, поэтому руководство компании подумывает о прекращении производства смартфонов.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» "Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Энергетика Нефть опустилась ниже $62 за баррель Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.

Технологии WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.

Происшествия Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.

Общество Россия оказалась в десятке наиболее пьющих стран Россияне тоже вошли в первую десятку самых пьющих стран. На каждого человека у нас приходится 11,1 литра спиртного.

Спорт Глава WADA заявил о неготовности спорта к допинговому скандалу в России Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился воспоминаниями о начале допингового скандала в российском спорте, передает РИА "Новости".

Авто Chery показала фото нового кроссовера Chery Tiggo 7 Китайский автомобильный гигант Chery поделился фотографиями новой версии паркетника Chery Tiggo 7. В свою очередь, официальный дебют долгожданной новинки состоится уже 22 ноября в рамках запланированного автосалона в Гуанчжоу.

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Общество Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.

Армия и оружие Трамп рассказал о бегущих в страхе врагах США Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе выступления перед американскими военными заявил президент США Дональд Трамп.

Футбол Радимов рассказал, какой матч является для «Зенита» главным в сезоне Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью matchtv.ru прокомментировал победу главной команды над «Арсеналом» (1:0) в 16-м туре РПЛ и рассказал, какая игра является для подопечных Сергея Семака главной в сезоне.

Футбол Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.