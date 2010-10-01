РПЛ

Нева СпортНева СпортЕвсеев не исключает возможность работы в «Спартаке»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможное назначение в «Спартак» на замену Олегу Кононову. «Не собираюсь говорить в таком контексте, потому что это все вымысел», — заявил Евсеев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
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Евсеев не исключает возможность работы в «Спартаке»

Нева Спорт03:00

Вадим Евсеев: «Мечта в жизни у меня была одна — играть в „Спартаке“»

Спорт-Экспрессвчера в 13:30
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Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.
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Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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