РПЛ
Нева СпортЕвсеев не исключает возможность работы в «Спартаке»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможное назначение в «Спартак» на замену Олегу Кононову. «Не собираюсь говорить в таком контексте, потому что это все вымысел», — заявил Евсеев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
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Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.
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По имеющейся информации, 40-летний Влад живет и работает сторожем в старом санатории под снос. Эта работа нужна ему, чтобы жить затворником.
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«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
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Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
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Продюсер Джоэл Мендел скончался в возрасте 54 лет.
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В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
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Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман подала в суд на авиакомпанию Air Canada за требование снять хиджаб перед полетом.
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Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
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Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
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Калининград может пострадать первым в случае войны между Россией и США
По словам Ли Харригяна, которые приводит издание Breaking Defence, власти США готовы в любое время отреагировать на возможную агрессию со стороны России в Европе.
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Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
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В футболе могут появиться временные замены для проверки на сотрясение
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность внедрения правила временной замены.
Матч ТВ вчера в 11:06
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Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
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В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии
Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
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Вышел второй трейлер продолжения «Холодного сердца»
Disney Россия на своём канале на YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце».
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Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.
РИА Новости 02:36
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На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
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Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства
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Ученые объяснили, почему мозг человека стирает сны
Ученым удалось выяснить, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию.
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Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
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Бывший глава полиции Армении найден мертвым
Неподалеку от Еревана найдено тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы, сообщила в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян во вторник, 24 сентября.
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Токсичный яд найден в пищевом пальмовом масле
В составе продукта оказалось техническое пальмовое масло.
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Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
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MIUI 11 получат 40 смартфонов Xiaomi
Сегодня состоится мероприятие Xiaomi, на котором компания представит MIUI 11. Новую оболочку получат большое количество устройств.
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В Крыму нашли исторический вход в пещеру «Таврида»
Следующим этапом запланированы работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение Ученые обнаружили исторический вход в пещеру "Таврида", передают "РИА Новости", ссылаясь на председателя совета Российского союза спелеологов, старшего преподавателя КФУ имени В. И. Вернадского Геннадия Самохина.
Аргументы и Факты - Крым 02:13