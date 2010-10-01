Футбол
Нева СпортЕвсеев не исключает возможность работы в «Спартаке»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможное назначение в «Спартак» на замену Олегу Кононову. «Не собираюсь говорить в таком контексте, потому что это все вымысел», — заявил Евсеев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
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Политика
Отказ россиянам в американских визах для участия в ГА ООН возмутил МИД
В российском МИДе возмутились тем, что США отказали в выдаче виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН.
Газета.Ru 05:29
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес
Паулина Андреева бросила съемки фильма ради Федора Бондарчука
Актриса Паулина Андреева оставила съемки в фильме Алексея Учителя «Цой 47» ради супруга – режиссера Федора Бондарчука.
Петербургский дневник вчера в 15:43
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Политика
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года.
Газета.Ru 05:53
Гаджеты
40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Фирма уже опубликовала список смартфонов в 40 именований, на которых будет установлен MIUI 11.
Дни24 05:26
Происшествия
В США зафиксирован девятый случай смерти от вейпа
Жертвой курения электронных сигарет в Соединенных Штатах стали уже девять человек. Еще один смертельный исход зафиксирован в штате Канзас.
Комсомольская правда 06:08
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Гаджеты
Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене
Российская газета 05:49
Футбол
Россия сыграет с Самоа на групповом этапе ЧМ по регби
Нева Спорт вчера в 19:01
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Утром в акватории Тихого океана, в 48 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, загорелась плавбаза "Петр Житников".
Российская газета вчера в 20:39
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Восьмой сезон «Игры престолов» получил награду в номинации «Лучший драматический сериал».
RuNews24.ru вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Транспорт
В 2021 году может начаться строительство нового моста через Волгу
Строительство нового автомобильного моста Саратов-Энгельс может начаться в 2021 году.
The Saratov Room 06:31
Экономика
ЦБ хочет ограничить права неквалифицированных инвесторов
Центральный банк России подготовил проект закона, в котором прописаны ограничения возможностей неквалифицированных инвесторов.
Газета.Ru вчера в 03:54
Происшествия
В Москве за дебош на борту самолета задержали самарского бизнесмена
Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Шереметьево пассажира рейса Самара — Москва.
63.ru 01:16
Космос
Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной
Путем картирования звездообразующего газа в галактиках, которые являются примерами дымящегося орудия гашения, вызванного окружающей средой, VERTICO продвинет наше текущее понимание того, как галактики развиваются в самых плотных областях Вселенной, пишет ScienceAlert.
Капитал страны 21 сентября в 05:17
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Экономика
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Происшествия
В Уфе две сотрудницы банка похитили из кассы 43 миллиона рублей
По версии следствия, сотрудницы банка с января 2017 по июль 2019 года присваивали из кассы деньги.
Независимая Уральская газета 06:01