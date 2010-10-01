РПЛ

Нева СпортНева СпортЕвсеев не исключает возможность работы в «Спартаке»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможное назначение в «Спартак» на замену Олегу Кононову. «Не собираюсь говорить в таком контексте, потому что это все вымысел», — заявил Евсеев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Евсеев: живу сегодняшним днём, а не будущим, работаю в «Уфе» и очень рад

Чемпионат04:48

Комментатор Георгий Черданцев дал обещание главному тренеру ФК «Уфа» Вадиму Евсееву

Башинформ03:36

Вадим Евсеев: «Мечта в жизни у меня была одна — играть в „Спартаке“»

Спорт-Экспрессвчера в 13:30

Евсеев не исключает возможность работы в «Спартаке»

Нева Спорт03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
Происшествия

Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек

АН Между строк 02:19
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Российская газета 04:25
Происшествия

СКР детально восстановил картину убийства Михаила Круга

REGNUM вчера в 04:41
Политика

В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России

Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Происшествия

Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в больнице после попытки суицида.
ТАСС 03:02
Политика

Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов

Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
ЖКХ

В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону

Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких муниципалитетах Еврейской автономии из-за сложностей, возникших при подготовке к отопительному сезону.
Российская газета вчера в 21:45
Происшествия

СК завел дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге

РИА Новости 04:13
Происшествия

При пожаре в магазине в Нижневартовске обрушилась кровля

Площадь пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме

Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Общество

1 октября бюджетникам повысят зарплату

В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Наука

Ученые выяснили, почему мозг стирает сны

Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.
Взгляд.ру 03:21
Экономика

Транспортные госсубсидии распределят по-новому

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что потребность в компенсации затрат на транспортировку наиболее актуальна для высокотехнологических отраслей.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Экономика

Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум

С инициативой ограничения возможности обращения взыскания на доходы граждан в размере прожиточного минимума выступили депутаты Государственной Думы, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета вчера в 14:09
Авто

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

РБК вчера в 17:00
Политика

Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Технологии

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча в «нормандском формате» будет посвящена конкретным вопросам и станет сложной.
REGNUM 05:01
Политика

Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов

Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Гаджеты

Xiaomi показал, как будет выглядеть смартфон Mi Mix Alpha

В социальной сети Twitter появились несколько изображений нового смартфона Xiaomi Mi Mix.
Народные новости 22 сентября в 08:28
Авто

Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто

Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 вчера в 08:42
Армия и оружие

Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима

Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Политика

Пост посольства США в Twitter признали агитацией на митинг в Москве

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев заявил, что независимые лингвисты обнаружили агитацию в публикации посольства США в Twitter, в которой говорилось о несанкционированном митинге в Москве 3 августа.
Известия 03:40
Авто

Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny

Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 06:30
Музыка

«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей

"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей вчера в 14:50
Происшествия

Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель

Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
РИА Новости 03:36
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Здоровье

В Уфе врачи РДКБ обследуют девочку-инвалида из Стерлитамакского района

Московский Комсомолец вчера в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное