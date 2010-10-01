РПЛ
Нева СпортЕвсеев не исключает возможность работы в «Спартаке»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможное назначение в «Спартак» на замену Олегу Кононову. «Не собираюсь говорить в таком контексте, потому что это все вымысел», — заявил Евсеев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
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Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек
АН Между строк 02:19
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Российская газета 04:25
Происшествия
СКР детально восстановил картину убийства Михаила Круга
REGNUM вчера в 04:41
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в больнице после попытки суицида.
ТАСС 03:02
Политика
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
ЖКХ
В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону
Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких муниципалитетах Еврейской автономии из-за сложностей, возникших при подготовке к отопительному сезону.
Российская газета вчера в 21:45
Происшествия
При пожаре в магазине в Нижневартовске обрушилась кровля
Площадь пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 04:19
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме
Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Наука
Ученые выяснили, почему мозг стирает сны
Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.
Взгляд.ру 03:21
Экономика
Транспортные госсубсидии распределят по-новому
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что потребность в компенсации затрат на транспортировку наиболее актуальна для высокотехнологических отраслей.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Экономика
Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум
С инициативой ограничения возможности обращения взыскания на доходы граждан в размере прожиточного минимума выступили депутаты Государственной Думы, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета вчера в 14:09
Авто
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
РБК вчера в 17:00
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Технологии
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча в «нормандском формате» будет посвящена конкретным вопросам и станет сложной.
REGNUM 05:01
Политика
Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Гаджеты
Xiaomi показал, как будет выглядеть смартфон Mi Mix Alpha
В социальной сети Twitter появились несколько изображений нового смартфона Xiaomi Mi Mix.
Народные новости 22 сентября в 08:28
Авто
Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто
Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 вчера в 08:42
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Политика
Пост посольства США в Twitter признали агитацией на митинг в Москве
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев заявил, что независимые лингвисты обнаружили агитацию в публикации посольства США в Twitter, в которой говорилось о несанкционированном митинге в Москве 3 августа.
Известия 03:40
Авто
Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 06:30
Музыка
«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей
"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей вчера в 14:50
Происшествия
Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель
Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
РИА Новости 03:36
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Здоровье
В Уфе врачи РДКБ обследуют девочку-инвалида из Стерлитамакского района
Московский Комсомолец вчера в 09:19