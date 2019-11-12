Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЕвсеев объяснил свое высказывание об игре в футбол и забивании голов

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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0).
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Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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