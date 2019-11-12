Футбол
Спорт-ЭкспрессЕвсеев объяснил свое высказывание об игре в футбол и забивании голов
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0).
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Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Коммерсантъ 13:01
Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие
Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета 06:50
Общество
Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
Известия вчера в 19:50
Футбол
Матч за Суперкубок Испании примет Саудовская Аравия
Матч за Суперкубок Испании, который будет разыгран в новом формате, пройдёт в Саудовской Аравии.
Metaratings 11:37
Авто
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня 14:50
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» российским зрителям
О фильме Фильм Кончаловского "Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело (1475-1564), когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции.
ТАСС 13:37
Политика
Чечня и Ингушетия оказались в лидерах среди регионов по уровню доверия
Чечня вошла наряду с Крымом, Брянской и Липецкой областями в число лидеров по уровню доверия президенту, пишет РБК со ссылкой на источники во внутриполитическом блоке Кремля.
REGNUM 01:08
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru 13:44
Общество
Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Армия и оружие
Патрушев рассказал о возросшем риске ядерной войны
В статье "Безопасность России в современном мире" под авторством Патрушева в "Российской газете" утверждается, что эти планы Вашингтона встают в один ряд с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также из Договора по ПРО.
Московский Комсомолец 10:25
Общество
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 13:25
Кино
Названы лучшие актеры и фильмы 2019 года
В категории «лучший фильм года» победителем по результатам зрительского голосования стал американский блокбастер «Мстители: Финал».
iReactor 15:17
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
News.ru 18:09
Общество
НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка
Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
РИА Новости 16:45
Армия и оружие
Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование в новом районе на границе Сирии и Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Известия 06:42
Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Известия вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Общество
Артемий Лебедев посоветовал Кадырову «держать псов на цепи»
Московский Комсомолец 08:33
Политика
Власти Перу дадут Моралесу возможность улететь в Мексику
Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство для того, чтобы экс-президент Боливии Эво Моралес мог отправиться в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
ТАСС 17:44
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Общество
Boeing ожидает возобновления полетов 737 MAX в январе 2020 года
Американская корпорация Boeing ожидает возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года, их поставки авиакомпаниям могут начаться уже в декабре этого года.
ТАСС 14:44
Наука
Россиянка получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии
Научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра Российской академии наук Галина Калашникова получила грант ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии.
МИР 24 08 ноября в 16:59
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ 16:35
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.
Интерфакс - Россия 04:49