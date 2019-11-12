Футбол
Спорт-ЭкспрессЕвсеев объяснил свое высказывание об игре в футбол и забивании голов
|72′
Джемал Табидзе
Ловро Бизяк
Урош Радакович
|73′
|74′
Андрей Козлов
Павел Аликин
Джоэл Фамейе
Федор Черных
|77′
|79′
Вячеслав Кротов
Андрес Вомбергар
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
|82′
Тимур Аюпов
|90′
Оренбург
Расстановка 4‑3‑3
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
13
Терехов
15
Зотов
7
Рогич
5
Аюпов
8
Мишкич
32
Кулишев
9
Деспотович
22
Черных
31
Беленов
27
Неделчару
15
Пуцко
11
Бизяк
33
Сухов
5
Йокич
74
Фомин
8
Карп
22
Голубев
3
Аликин
32
Вомбергар
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0).
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Вадим Евсеев: У нас футбол в чем заключается, в забитии голов что ли?
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
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