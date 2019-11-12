Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0).

Евсеев объяснил свое высказывание об игре в футбол и забивании голов

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