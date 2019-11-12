Футбол
Спорт-ЭкспрессЕвсеев объяснил свое высказывание об игре в футбол и забивании голов
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0).
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В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
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Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Заместитель главврача по химиотерапии в республиканском онкодиспансере в Уфе Дина Сакаева в ходе интервью изданию UfacityNews.ru рассказала о том, какие факторы влияют на развитие рака легкого, а также о том, как можно снизить шанс заболевания.
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В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
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