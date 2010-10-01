Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЕвсеев поссорился с журналистом на пресс-конференции

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвёл итоги матча со "Спартаком" (1:0).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Евсееву не понравился вопрос о Вомбергаре после победы в матче со «Спартаком»

Чемпионат17:33

Евсеев после матча со «Спартаком» резко ответил журналисту и быстро закончил пресс-конференцию

Bookmaker-ratings.ru17:20

Евсеев поссорился с журналистом на пресс-конференции

Евро-футбол.ру14:05

Вадим Евсеев: Вопросы какие-нибудь другие бывают у вас, кроме как о Вомбергаре?

Советский спорт14:52

Евсеев покинул пресс-конференцию после победы над «Спартаком». Ему задали один вопрос

Горобзор.ру13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 18:47, Вашингтон
Теннис

Даниил Медведев взял верх над Андреем Рублёвым в Санкт-Петербурге

Четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, переиграл своего соотечественника Андрея Рублёва, занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 7/5 в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.
GoTennis.ru 14:45
Футбол

Моуринью, Аллегри и Хаби Алонсо могут сменить Зидана во главе «Реала»

В списке фигурирует бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, также может быть приглашен экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Спорт-Экспресс 06:37
Здоровье

Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru вчера в 05:16
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Происшествия

Во Владивостоке загорелся торговый центр

Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском 17:40
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика

В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
РИА Новости 07:21
Футбол

Клопп: «Челси» напоминает мне мою «Боруссию»

Чемпионат 10:45
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия

Якутского шамана отпустили из психбольницы

Задержанного якутского "шамана" Александра Габышева выпустили из психбольницы под подписку о невыезде.
Газета.Ru 09:03
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

RT на русском 17:11
Армия и оружие

Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35

Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Космос

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Известия вчера в 07:15
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru вчера в 05:02
Политика

Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии

RT на русском 18 сентября в 18:24
Футбол

«Шальке» вырвал победу в матче с «Майнцем»

«Шальке» принимал «Майнц» и добился победы (2:1). Решающий гол хозяева забили на 89-й минуте. «Шальке» ушел на перерыв, ведя в счете.
Sport24.ru 16:26
Киберспорт

GuardiaN вернулся в Natus Vincere

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о подписании Ладислава GuardiaN Ковача в состав по CS: GO.
Sportbox.RU 13:37
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости от Украины

Эстония поддерживает Украину, но если брать всю Европу, то в ней отчетливо прослеживается тенденция к «нарастанию усталости» от этой страны.
Вечерний курьер вчера в 01:21
Футбол

Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца

Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Политика

На Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Политика

Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) прокомментировал проведение акций протеста в центре Москвы.
Ведомости 12:38
Политика

Лавров: США уже начали работу по размещению оружия в космосе

"Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность", - подчеркнул Лавров.
ТАСС вчера в 17:06
Армия и оружие

Появилось видео работы батареи ТОС-1А «Солнцепек»

В рамках проходящих в Оренбургской области стратегических учений российские военные провели залпы с помощью батареи тяжелых огнеметов системы «Солнцепек».
Дни24 12:18
Армия и оружие

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 06:39
Происшествия

Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн

Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия 10:27
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Экономика

Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза

Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года.
РБК 15:03
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru 16:31
Политика

На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрес Вомбергар
Словенский футболист
Аргентино-словенский футболист, нападающий клуба «Уфа».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное