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Происшествия Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.

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Происшествия Сотрудников спецсвязи убили на вокзале в Брянске из-за денег Трагедия произошла в ночь на 20 сентября, когда сотрудники дежурили в закрытом помещении для спецсвязи.

Футбол «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.

Армия и оружие В МИД РФ отреагировали на заявление США о плане удара по Калининграду Заявление Пентагона о разработке некоего плана по прорыву ПВО в Калининградской области абсолютно безответственны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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