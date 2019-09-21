Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЕвсеев поссорился с журналистом на пресс-конференции

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвёл итоги матча со "Спартаком" (1:0).
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