Футбол

Матч ТВМатч ТВЕвсеев прокомментировал свое высказывание о смысле футбола без голов

Оренбург — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 10 ноября
Стадион «Газовик»
72′
Джемал Табидзе
Ловро Бизяк
Урош Радакович
73′
74′
Андрей Козлов
Павел Аликин
Джоэл Фамейе
Федор Черных
77′
79′
Вячеслав Кротов
Андрес Вомбергар
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
82′
Тимур Аюпов
90′
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:0).
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