Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:0).

Евсеев прокомментировал свое высказывание о смысле футбола без голов

Происшествия Мать и отец доцента-расчленителя: мы ждали от него великих дел Людмила Соколова говорит, что они с отцом всегда "ждали от него великих дел", а он "сделал ужасное".

Шоу-бизнес Айза продает свадебное платье, в котором выходила замуж за Гуфа Айза выставила на продажу белоснежное свадебной платье, в котором в 2008 году выходила замуж за Алексея Долматова, более известного как Гуфа.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Происшествия Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.

Армия и оружие «Русские витязи» получили новые истребители Су-35С Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.

Происшествия Курсант военного училища Тюмени умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Экономика Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца 2019 года Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца текущего года, заявил журналистам председатель правления банка Герман Греф.

Политика Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.

Армия и оружие В Сирии появится третья российская военная база В экспертном сообществе и ряде СМИ допускают, что РФ для реализации своих интересов в регионе может взять в аренду еще одну военную базу на севере Сирии.

Общество Apple Card подозревают в сексизме Американский регулятор проведет проверку на предмет гендерной дискриминации при установке кредитных лимитов для женщин и мужчин — как оказалось, партнер Apple Card в лице Goldman Sachs разрешает мужчинам тратить в десять раз больше, чем их женам.

Общество Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.

Общество Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Экономика Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.

Происшествия Доцент СПбГУ просит в СИЗО очки и книги Во вторник, 12 ноября, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов просит очки и книги.

Политика Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.

Общество Школьники смогут выбрать иностранный язык для сдачи обязательного ЕГЭ На обязательном ЕГЭ по иностранному языку ученикам предложат выбрать из пяти языков, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Общество Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».

Авто Новая Skoda Octavia стала еще больше Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.

Общество В России предложили сократить срок использования шипованной резины Специалисты государственной компании "Автодор" призвали уменьшить период эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия, сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.