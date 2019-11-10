Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что команда выполнила план на игру 16-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (0:0). — Мы то, что с командой планировали, и пытались сделать, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».

Евсеев считает, что «Уфа» выполнила план на игру с «Оренбургом»

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