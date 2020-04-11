Общество
RT на русскомЕвсеев считает, что в России нет альтернативы Путину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
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Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте.
Коммерсантъ 14:25
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК 09 апреля в 17:00
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ 11:58
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
В Оренбуржье продлён режим самоизоляции
Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
Армия и оружие
Ми-28Н бюджетно превратят в Ми-28НМ
Ударные вертолеты Ми-28Н и, возможно, учебно-тренировочные Ми-28УБ будут бюджетно модернизированы до уровня новейших Ми-28НМ «Ночной охотник», в результате чего машины смогут круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и поражать цели на большей дальности.
Lenta.ru 09 апреля в 12:26
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В американском штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции – за последние сутки скончались семьсот девяносто девять человек.
Страна Советов on-line вчера в 07:14
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Больше всего больных находится в Москве. За последние сутки в России зарегистрировали 1667 случай COVID-19.
Мой Брянск 06:26
Общество
ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры
Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
Хоккей
Нападающий команды НХЛ скончался в возрасте 25 лет
Нападающий команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв умер в больнице Sunnybrook Hospital в Торонто.
РБК 12:31
Гаджеты
Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой
Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру 13:53
Общество
Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний 12:46
Религия
В РПЦ рассказали, как можно освятить вербу в домашних условиях
Миряне могут святить вербу и дома.
Магсити74 10:36
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru 08:28
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Общество
В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Происшествия
В Мурманске скончалась женщина с коронавирусом
Мурманск, 11 апреля 2020, 19:39 — REGNUM В Мурманске скончалась 67-летняя пациентка с пневмонией.
REGNUM 12:39
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина
Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
News.ru 09:57
Общество
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 22,5 тысячи
В Канаде за сутки число заразившихся увеличилось на 411, достигнув 22 559, пишет Минздрав страны.
Газета.Ru 12:07
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Здоровье
Минздрав порекомендовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Солевой раствор может защитить от коронавируса, заявили в Минздраве.
МИР 24 09:23
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38