Общество

RT на русскомRT на русскомЕвсеев считает, что в России нет альтернативы Путину

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
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«Мыслитель». Уткин — поиронизировал над словами Евсеева об отсутствии в России альтернатив Путину

Sport24.ru14:16

Евсеев: «Вариантов, кроме Путина, у нас нет. Навальный? Хорош вам, давайте еще Собчак»

Бомбардир.ру13:51

Евсеев: слушаю высказывания Путина и верю всему. Как можно не верить президенту?

Чемпионат12:48

Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину

RT на русском12:59

Вадим Евсеев заявил о полном доверии Путину

ProstoProSport12:57

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев: «Другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Навальный? Смехопанорама»

Спорт БИЗНЕС Online13:45
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте.
Коммерсантъ 14:25
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Экономика

Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК 09 апреля в 17:00
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Энергетика

Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ 11:58
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Общество

Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
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Общество

В Оренбуржье продлён режим самоизоляции

Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
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Армия и оружие

Ми-28Н бюджетно превратят в Ми-28НМ

Ударные вертолеты Ми-28Н и, возможно, учебно-тренировочные Ми-28УБ будут бюджетно модернизированы до уровня новейших Ми-28НМ «Ночной охотник», в результате чего машины смогут круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и поражать цели на большей дальности.
Lenta.ru 09 апреля в 12:26
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Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

В американском штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции – за последние сутки скончались семьсот девяносто девять человек.
Страна Советов on-line вчера в 07:14
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Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Больше всего больных находится в Москве. За последние сутки в России зарегистрировали 1667 случай COVID-19.
Мой Брянск 06:26
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Общество

ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры

Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
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Хоккей

Нападающий команды НХЛ скончался в возрасте 25 лет

Нападающий команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв умер в больнице Sunnybrook Hospital в Торонто.
РБК 12:31
Гаджеты

Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой

Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру 13:53
Общество

Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний 12:46
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Религия

В РПЦ рассказали, как можно освятить вербу в домашних условиях

Миряне могут святить вербу и дома.
Магсити74 10:36
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Политика

Макрон допустил дальнейшее закрытие границ

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru 08:28
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Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 10:55
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Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
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Общество

В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
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Происшествия

В Мурманске скончалась женщина с коронавирусом

Мурманск, 11 апреля 2020, 19:39 — REGNUM В Мурманске скончалась 67-летняя пациентка с пневмонией.
REGNUM 12:39
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
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Общество

Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина

Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
News.ru 09:57
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Общество

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 22,5 тысячи

В Канаде за сутки число заразившихся увеличилось на 411, достигнув 22 559, пишет Минздрав страны.
Газета.Ru 12:07
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
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Здоровье

Минздрав порекомендовал солевой раствор для профилактики коронавируса

Солевой раствор может защитить от коронавируса, заявили в Минздраве.
МИР 24 09:23
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Общество

Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне

Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
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Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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