Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте. 1,1K

Экономика Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам «В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт. 21

Энергетика Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая. 424

Общество В Оренбуржье продлён режим самоизоляции Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля. 32

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 946

Армия и оружие Ми-28Н бюджетно превратят в Ми-28НМ Ударные вертолеты Ми-28Н и, возможно, учебно-тренировочные Ми-28УБ будут бюджетно модернизированы до уровня новейших Ми-28НМ «Ночной охотник», в результате чего машины смогут круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и поражать цели на большей дальности. 7

Общество В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд В американском штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции – за последние сутки скончались семьсот девяносто девять человек. 72

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом Больше всего больных находится в Москве. За последние сутки в России зарегистрировали 1667 случай COVID-19. 151

Хоккей Нападающий команды НХЛ скончался в возрасте 25 лет Нападающий команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв умер в больнице Sunnybrook Hospital в Торонто.

Гаджеты Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.

Политика Макрон допустил дальнейшее закрытие границ Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября. 61

Общество Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 368

Общество В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией. 26

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 2,9K

Общество Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц. 11

Общество В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 22,5 тысячи В Канаде за сутки число заразившихся увеличилось на 411, достигнув 22 559, пишет Минздрав страны.