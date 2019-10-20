Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Вячеслав Кротов. У гостей мяч забил Ильзат Ахметов.

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

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