РПЛ
Sport24.ruЕвсеев станцевал на столе после победы над «Крыльями Советов»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев станцевал на столе в раздевалке после выездной победы над «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата России. Уфимцы одержали победы благодаря голу Ловро Бизяка. Благодаря этой победе «Уфа» прервала свою семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.
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