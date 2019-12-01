Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев станцевал на столе в раздевалке после выездной победы над «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата России. Уфимцы одержали победы благодаря голу Ловро Бизяка. Благодаря этой победе «Уфа» прервала свою семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.

Евсеев станцевал на столе после победы над «Крыльями Советов»

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