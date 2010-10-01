РПЛ

ЧемпионатЧемпионатЕвсеев заставил сдать нормативы пресс-атташе «Уфы»

3 фото
Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный рассказал, что главный тренер команды Вадим Евсеев заставил его сдать нормативы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Евсеев о победе над «Крыльями»: «Уфа» сыграла не идеально. Очень много ошибок»

Sports.ru08:47

Радость «Уфы» и Евсеев на столе. Команда одержала первую гостевую победу в сезоне

Спорт-Экспресс09:15

Евсеев попрыгал на столе после победы над «Крыльями Советов»

Чемпионат10:05

Евсеев после победы в Самаре прыгал на столе в раздевалке. «Уфа» не выигрывала в РПЛ с сентября

Бомбардир.ру09:40

Евсеев прыгает на столе - «Уфа» показала видео из победной раздевалки в Самаре

Bobsoccer09:06

После победы в Самаре Евсеев на радостях запрыгнул на стол

Евро-футбол.ру10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:54, Ашберн
Автоспорт

Себастьян Феттель: «Полагаю, для „Феррари“ это неподходящая трасса»

Sports.ru 09:31
Политика

Эрдоган: запуск «Турецкого потока» запланирован на 8 января в Стамбуле

Газета.Ru 07:38
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 10:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева не смогла сдержать слез, вспомнив о неравном браке

Алла Пугачева не смогла сдержать слез, вспомнив о неравном браке Примадонна поделилась переживаниями по поводу союза с Максимом Галкиным.
Экспресс газета 04:18
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских мужчин

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич заявила, что не может ответить взаимностью миллионам российских мужчин, которые ею восхищаются.
Московский Комсомолец 08:57
Футбол

Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020

Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
ГЛАС.RU 04:19
Политика

CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования

Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Газета.Ru 02:05
Культура

Праздник выпускников «Алые паруса» признан лучшим в мире

Праздник выпускников «Алые паруса», который ежегодно проходит в Петербурге, выиграл гран-при конкурса Best Event Awards World.
Взгляд.ру 10:07
Биатлон

Старых выиграла спринт на первом этапе Кубка IBU, Глазырина — третья

Российская биатлонистка Ирина Старых стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
Матч ТВ 09:12
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
REGNUM 28 ноября в 03:43
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 08:37
Армия и оружие

Пять новых кораблей поступят на вооружение ВМФ до конца года

Российские военные моряки получат пять новых кораблей до конца года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.
Газета.Ru 10:18
Происшествия

Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
РБК 05:33
Технологии

В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android

Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру Так, представитель компании подчеркнула, что что код Harmony OS имеет меньшее количество строк, чем у Android.
Профиль 09:13
Общество

Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
РБК 07:01
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК 02:16
Происшествия

Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» добился пожизненных выплат

Бывший рабочий съемочной площадки "Дом-2" Владимир Шахов, пострадавший при взрыве в начале 2012 года, по суду добился компенсации.
Московский Комсомолец 03:47
Армия и оружие

Анкара испытала российские С-400 на американских F-16

Новостной фронт 27 ноября в 11:32
Футбол

ФК «Ростов» сыграл вничью с «Уралом»

Rostof.ru 10:37
Космос

«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»

Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
РИА Новости 07:38
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском

Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
ТАСС 03:22
Гаджеты

AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров

В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
Computerworld Россия 28 ноября в 01:57
Здоровье

Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в ближайшее время

Скворцова уточнила, что грипп – заболевание сезонное, и подъем заболеваемости наблюдается ежегодно.
Сибмеда 28 ноября в 02:57
Политика

Премьер-министр Ирака попросил парламент об отставке

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди направил в парламент страны прошение об отставке. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 09:28
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Футбол

«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Чемпионат 28 ноября в 12:40
Происшествия

В Ленобласти собаки съели мертвую пенсионерку

Пожилая женщина пропала полтора месяца в Сланцевом районе Ленобласти. Как выяснилось, пенсионерка скончалась, а ее останки обглодали собаки.
Росбалт 08:28
Наука

Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры

Специалисты из Национального института реабилитации в Мехико выяснили, что прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов.
МедиаПоток 08:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное