РПЛ
ЧемпионатЕвсеев заставил сдать нормативы пресс-атташе «Уфы»
Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный рассказал, что главный тренер команды Вадим Евсеев заставил его сдать нормативы.
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Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 10:12
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Алла Пугачева не смогла сдержать слез, вспомнив о неравном браке
Алла Пугачева не смогла сдержать слез, вспомнив о неравном браке Примадонна поделилась переживаниями по поводу союза с Максимом Галкиным.
Экспресс газета 04:18
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Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
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Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич заявила, что не может ответить взаимностью миллионам российских мужчин, которые ею восхищаются.
Московский Комсомолец 08:57
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Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020
Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
ГЛАС.RU 04:19
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CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования
Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Газета.Ru 02:05
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Праздник выпускников «Алые паруса», который ежегодно проходит в Петербурге, выиграл гран-при конкурса Best Event Awards World.
Взгляд.ру 10:07
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Старых выиграла спринт на первом этапе Кубка IBU, Глазырина — третья
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Матч ТВ 09:12
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
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REGNUM 28 ноября в 03:43
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Российские военные моряки получат пять новых кораблей до конца года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.
Газета.Ru 10:18
Происшествия
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
РБК 05:33
Технологии
В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android
Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру Так, представитель компании подчеркнула, что что код Harmony OS имеет меньшее количество строк, чем у Android.
Профиль 09:13
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В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
РБК 07:01
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Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК 02:16
Происшествия
Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» добился пожизненных выплат
Бывший рабочий съемочной площадки "Дом-2" Владимир Шахов, пострадавший при взрыве в начале 2012 года, по суду добился компенсации.
Московский Комсомолец 03:47
Армия и оружие
Анкара испытала российские С-400 на американских F-16
Новостной фронт 27 ноября в 11:32
Футбол
ФК «Ростов» сыграл вничью с «Уралом»
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Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
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РИА Новости 07:38
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
ТАСС 03:22
Гаджеты
AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров
В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
Computerworld Россия 28 ноября в 01:57
Здоровье
Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в ближайшее время
Скворцова уточнила, что грипп – заболевание сезонное, и подъем заболеваемости наблюдается ежегодно.
Сибмеда 28 ноября в 02:57
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Премьер-министр Ирака попросил парламент об отставке
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди направил в парламент страны прошение об отставке. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 09:28
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
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«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
Чемпионат 28 ноября в 12:40
Происшествия
В Ленобласти собаки съели мертвую пенсионерку
Пожилая женщина пропала полтора месяца в Сланцевом районе Ленобласти. Как выяснилось, пенсионерка скончалась, а ее останки обглодали собаки.
Росбалт 08:28
Наука
Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры
Специалисты из Национального института реабилитации в Мехико выяснили, что прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов.
МедиаПоток 08:27