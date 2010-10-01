РПЛ
ЧемпионатЕвсеев заставил сдать нормативы пресс-атташе «Уфы»
Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный рассказал, что главный тренер команды Вадим Евсеев заставил его сдать нормативы.
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Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии
В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
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Черчесов прокомментировал жеребьёвку Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020.
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Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
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Правительство готовит отмену пенсий в России
Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
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Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре
Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
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Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
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Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад действительно перенесла операцию на груди.
Происшествия
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На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
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В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
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Донорская плазма в США оказалась загрязненной кофеином и лекарствами
Донорская плазма в США практически вся оказалась загрязненной кофеином и лекарствами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Общество
В Сербии рекордно быстро построили участок «Турецкого потока»
Диаметр трубопровода на участке составляет 1,2 м Трубопровод соединит ветку протяженностью 402 км от границы с Болгарией до Венгрии.
Футбол
В «Витессе» прокомментировали отставку Слуцкого
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Политика
На Украине согласились с Володиным, предрекшим распад страны
Как напоминает RT, Володин сделал заявление о распаде Украины, комментируя поведение украинской делегации в ходе выступления депутата нижней палаты российского парламента от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ
Футболисты грозненского «Ахмата» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).