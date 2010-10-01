РПЛ

ЧемпионатЧемпионатЕвсеев заставил сдать нормативы пресс-атташе «Уфы»

Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный рассказал, что главный тренер команды Вадим Евсеев заставил его сдать нормативы.
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