Футбол
Спорт-ЭкспрессЕвсеев заявил, что ничья с «Оренбургом» его устраивает
|72′
Джемал Табидзе
Ловро Бизяк
Урош Радакович
|73′
|74′
Андрей Козлов
Павел Аликин
Джоэл Фамейе
Федор Черных
|77′
|79′
Вячеслав Кротов
Андрес Вомбергар
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
|82′
Тимур Аюпов
|90′
Оренбург
Расстановка 4‑3‑3
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
13
Терехов
15
Зотов
7
Рогич
5
Аюпов
8
Мишкич
32
Кулишев
9
Деспотович
22
Черных
31
Беленов
27
Неделчару
15
Пуцко
11
Бизяк
33
Сухов
5
Йокич
74
Фомин
8
Карп
22
Голубев
3
Аликин
32
Вомбергар
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Один эпизод прошел, когда игрок атаки вышел на рандеву с вратарем, но Беленов вовремя вышел и сократил угол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о разрушительном эффекте смерти лидера ИГ
Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что убийство лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказало огромный разрушительный эффект на террористическую организацию.
RT на русском 10:52
Футбол
Тренер ЦСКА с матом отчитал судью в перерыве матча РПЛ
Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко выразил недовольство поведением главного арбитра Станислава Васильева.
Lenta.ru 11:30
Шоу-бизнес
Майли Сайрус дала обет молчания после операции
По данным инсайдеров, операция была успешно проведена в начале ноября, и сейчас Майли уже дома, где ее поддерживает бойфренд Коди Симпсон.
ИА InterMedia 06:06
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Политика
Лавров прибыл с визитом в Ереван
Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье, 10 ноября, прибыл в Армению с официальным визитом.
Московский Комсомолец 10:49
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru вчера в 00:04
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 2:0 (2-й тайм)
Sports.ru 11:50
Экономика
Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году
На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год.
РИА Новости 00:00
Общество
В Иране открыли мощное нефтяное месторождение
Журналистская правда 03:53
Религия
В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
Политическая Экспертиза 08 ноября в 12:16
Общество
После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат
В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.
Lenta.ru 11:57
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Авто
В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class
Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor 08 ноября в 03:57
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков
Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
РБК вчера в 05:15
Технологии
В США научились производить водку из воды и воздуха
В Америке изобрели новый способ получения водки.
HotMurom.ru 05:10
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru 08 ноября в 21:01
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.
OAnews 00:15
Хоккей
Хоккеисты юниорских сборных России и Беларуси устроили массовую драку на льду
Игроки юниорских сборных России и Беларуси по хоккею устроили массовую драку во время матча «Кубок Президентского спортивного клуба» в Минске.
RT на русском 11:56