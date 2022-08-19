Будьте в Плюсе

Евтухов констатировал начало дефляционных процессов в российской экономике

Минпромторг видит начало дефляционных процессов в российской экономике и не ожидает скачка продовольственной инфляции в стране к концу текущего года, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Виктор Евтухов.
Экономика сегодня
Евтухов также рассказал, что крупные ритейлеры продолжают ограничивать торговую наценку на социально значимые товары.
РИА Новости
Цены на продовольствие снизились в июне на 1,1%, в июле дефляция усилилась до 1,53%.
РИА Новости
В июне текущего года Росстат впервые с августа 2021 года зафиксировал продовольственную дефляцию.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Замглавы Минпромторга: фиксировать рост контрафакта из-за параллельного импорта пока рано
ПРАЙМ02:15
Замглавы Минпромторга Евтухов заявил, что в большей степени начались дефляционные процессы
РИА Новости22:29
Самое цитируемое
Замглавы Минпромторга Евтухов заявил о начале дефляционных процессов в России
Lenta.ru23:21
Минпромторг: в России начались преимущественно дефляционные процессы
ФАН00:52
Минпромторг: скачка продовольственной инфляции к концу года не ожидается
Национальная служба новостей23:26
Замглавы Минпромторга Евтухов заявил о начале дефляционных процессов в России
Газета.Ru01:03
Минпромторг не увидел рисков скачка инфляции
Профиль22:57

Интересное

Экспедиция нашла на Эвересте ДНК собаки и курицы, которых там не должно быть

Зоологи Аппалачского госуниверситета исследовали Эверест и нашли остатки ДНК животных, которые не могли быть на такой высоте.
МедиаПоток16 августа в 08:31

Минобороны: боевики «Кракена» показательно расстреляли сто солдат ВСУ, бежавших от боя

Боевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, заявило российское Министерство обороны.
РИА Новости06:07

В Харьковской области сформировали совет министров

В подконтрольной российским военным части Харьковской области сформировали совет министров.
Lenta.ru06:12

Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР, включая Зайцево и Дачу

"По состоянию на 19 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 270 населенных пунктов, включая Зайцево и Дачу", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
РИА Новости04:44

Патрушев: Запад не прекращает готовиться к вооруженному конфликту с Россией

"Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной", — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ. Он также отметил, что такое намерение Запада уже признано официально и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах альянса.
Известия05:31

Мбаппе призывает руководство «ПСЖ» убрать из команды Месси и всех аргентинцев

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попросил президента французского клуба Нассера Аль-Хелаифи убрать из команды Лионеля Месси и всех остальных аргентинцев.
Советский спорт06:01

Сильвио Берлускони призвал покончить с зависимостью Италии от российского газа

Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении его поставок в страну, заявил бывший премьер, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью газете Foglio.
РБК05:53

Процессор Ryzen 7700X внутри Socket AM5 показали на живом фото до официального релиза

На изображении показан розничный 7700X, установленный внутри новой материнской платы AM5.
Umteh.com17 августа в 10:06

Читатели Interia признали украинских «туристов» самой большой угрозой для Польши

Ранее Главное статистическое управление республики провело опрос, в результате которого выяснило, что 39,8 процента поляков считают нынешний конфликт большой угрозой для экономики своей страны.
РИА Новости03:29

Профессор Джон Миршаймер заявил о риске вмешательства США в конфликт на Украине

Профессор считает, что если ситуация не разрешится в течение года, то власти США могут задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине.
Известия06:19