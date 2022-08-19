"Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной", — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ. Он также отметил, что такое намерение Запада уже признано официально и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах альянса.