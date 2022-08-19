Минпромторг видит начало дефляционных процессов в российской экономике и не ожидает скачка продовольственной инфляции в стране к концу текущего года, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Виктор Евтухов.
"По состоянию на 19 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 270 населенных пунктов, включая Зайцево и Дачу", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
"Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной", — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ. Он также отметил, что такое намерение Запада уже признано официально и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах альянса.
Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении его поставок в страну, заявил бывший премьер, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью газете Foglio.