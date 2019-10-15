Экономика

РБКРБКЕвтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»

На сентябрьском совещании у вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова было принято решение объединить недропользователей на Кавказских Минеральных Водах на базе компании «Холдинг Аква».
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с чего всё началось

Компания Евтушенкова и его партнеров получит эксклюзивное право разливать «Ессентуки»

Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» № 4 и № 17; у других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. «Холдинг аква» также выпускает «Нарзан», «Славяновскую» и др.
Ведомостивчера в 16:57

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Евтушенков и партнёры получат эксклюзивное право на «Ессентуки»

Победа 2605:09

Евтушенков и его партнёры получат эксклюзивное право разливать «Ессентуки»

News.ru04:21

Компания Евтушенкова и его партнеров получит эксклюзивное право разливать «Ессентуки»

Ведомостивчера в 16:57

Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»

РБК03:13

Евтушенков и его партнеры получат эксклюзивное право разливать «Ессентуки»

Forbes02:47

Связанная с Евтушенковым компания получит эксклюзивное право разливать «Ессентуки»

Интерфакс02:45

Недропользователи в Кавказских Минеральных Водах объединятся на базе компании «Холдинг аква»

Sostav.ru03:20
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