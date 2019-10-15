Экономика
РБКЕвтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»
На сентябрьском совещании у вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова было принято решение объединить недропользователей на Кавказских Минеральных Водах на базе компании «Холдинг Аква».
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с чего всё началось
Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» № 4 и № 17; у других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. «Холдинг аква» также выпускает «Нарзан», «Славяновскую» и др.Ведомостивчера в 16:57
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Компания Евтушенкова и его партнеров получит эксклюзивное право разливать «Ессентуки»
Ведомостивчера в 16:57
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Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске
Комсомольская правда вчера в 18:00
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Экономика
Отель-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе продадут за 4 миллиарда долларов
О продаже здания сообщается на сайте компании-владельца MGM Resorts.
Эхо Москвы 05:30
Происшествия
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек
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ТАСС 03:05
Экономика
Клиентов раскладывают по пакетам
Сбербанк планирует продавать услуги в наборе Правительство внесло в Думу законопроект о «банковском роуминге», а Сбербанк заговорил о переходе от комиссий за отдельные операции к пакетному обслуживанию клиентов.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Авто
В гамме Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos
Двигатели новинке Kia, вероятно, достанутся от Venue: в Индии кроссовер Hyundai доступен с бензиновыми атмосферной «четверкой» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), а также с турбодизелем 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», остальные – с 6МКП.
Колёса.ru вчера в 09:08
Политика
Песков назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Новые «вводные» от Киева в рамках переговоров по Донбассу можно «смело назвать» неожиданными для Москвы.
РБК 05:47
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.
Известия вчера в 23:35
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R вчера в 06:08
Политика
В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операцией на севере Сирии.
Известия 05:54
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал от российских следователей
По данным издания, следователи поместили животное в зооуголок «на ответственное хранение», однако кот сбежал оттуда.
Lenta.ru 04:48
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Известия вчера в 21:41
Происшествия
СК потребовал арестовать новых фигурантов «дела 27 июля»
Следственный комитет попросил суд арестовать пятерых новых фигурантов «дела 27 июля», задержанных по обвинениям в применении насилия против представителей власти (ч.1 ст.318 УК РФ).
РБК 05:51
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 14 октября в 05:57
Политика
Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России
В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика
В Кремле опровергли планы по созданию «зеленой» партии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что в Кремле якобы разрабатывают план по созданию «зеленой» партии.
Известия 05:51
Здоровье
В Саратове для женщин онкологи проведут бесплатные осмотры
В Саратове 19 октября специалисты областного онкологического диспансера проведут очередной дополнительный профилактический осмотр.
Регион 64 вчера в 00:54
Экономика
Как ФНС действовала в деле «Ладоги»
ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
Коммерсантъ вчера в 19:11
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv вчера в 07:45
Здоровье
Специалисты рассказали о правилах питания на работе
В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
RT на русском вчера в 23:00
Наука
Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики
В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.
N+1 вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Волочкова опубликовала свадебный снимок с Басковым
Балерина опубликовала в своем микроблоге Instagram свадебный снимок с Николаем Басковым.
OAnews 05:46
Наука
Впервые человеку пересадили кожу генетически модифицированной свиньи
В городе R вчера в 13:16
Происшествия
Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России
В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Lenta.ru вчера в 04:49