Экономика

Победа 26Победа 26Евтушенков и партнёры получат эксклюзивное право на «Ессентуки»

О решении правительства поддержать объединение недропользователей в Кавказских Минеральных Водах сообщили «Ведомости». Отныне все активы по добыче ресурса и его розлива по бутылкам могут перейти в руки одного предприятия. Напомним, компанию «Холдинг Аква» создали в 2017 году.
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с чего всё началось

Компания Евтушенкова и его партнеров получит эксклюзивное право разливать «Ессентуки»

Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» № 4 и № 17; у других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. «Холдинг аква» также выпускает «Нарзан», «Славяновскую» и др.
Ведомостивчера в 16:57

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Консолидация «Ессентуков» повысит производство воды и снизит долю контрафакта

ТАСС15:46

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News.ru04:21

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Ведомостивчера в 16:57

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РБК03:13

Евтушенков и его партнеры получат эксклюзивное право разливать «Ессентуки»

Forbes02:47

Связанная с Евтушенковым компания получит эксклюзивное право разливать «Ессентуки»

Интерфакс02:45

Недропользователи в Кавказских Минеральных Водах объединятся на базе компании «Холдинг аква»

Sostav.ru03:20
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