Экономика
РБКЕвтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»
На сентябрьском совещании у вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова было принято решение объединить недропользователей на Кавказских Минеральных Водах на базе компании «Холдинг Аква».
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с чего всё началось
Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» № 4 и № 17; у других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. «Холдинг аква» также выпускает «Нарзан», «Славяновскую» и др.Ведомостивчера в 16:57
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Компания Евтушенкова и его партнеров получит эксклюзивное право разливать «Ессентуки»
Ведомостивчера в 16:57
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