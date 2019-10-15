Экономика
РБКЕвтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»
По данным Euromonitor за 2018 год, которые приводит газета, "Ессентуки" были на 14-м месте среди российских брендов воды с долей 1,2%.
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с чего всё началось
Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» № 4 и № 17; у других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. «Холдинг аква» также выпускает «Нарзан», «Славяновскую» и др.Ведомостивчера в 16:57
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Компания Евтушенкова и его партнеров получит эксклюзивное право разливать «Ессентуки»
Ведомостивчера в 16:57
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Общество
Ягудин прокомментировал операцию Томьяниной в московском онкоцентре
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Происшествия
Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском
Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Российская газета 03:40
Культура
Съемки продолжения сериала «Сваты» оказались под угрозой
Съемки седьмого сезона сериала «Сваты», замороженные два года назад, могут сорваться из-за нескольких актеров.
ТК Звезда вчера в 22:04
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от вакцины Фриске, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась принимать экспериментальную вакцину, которую использовала при лечении от онкологического заболевания певица Жанна Фриске, передает сайт kp.ru со ссылкой на источник в окружении звезды.
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Политика
Поступающих на службу в Росгвардию предложили проверять на полиграфе
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РИА Новости 03:41
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Происшествия
Пропавшую после продажи машины екатеринбурженку нашли мертвой
Сегодня на Уралмаше (северная часть Екатеринбурга) нашли тело 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Петербургский дневник вчера в 06:39
Спорт
Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU), российская фигуристка Александра Кошевая получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
RT на русском 03:51
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 14 октября в 12:40
Футбол
Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте премии.
Чемпионат 03:38
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Политика
В России в 2019 году спецслужбы предотвратили 39 терактов
В 2019 году российские спецслужбы предотвратили 39 терактов, 32 террориста ликвидировано.
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Общество
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительности жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
РИА Новости 04:04
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая
Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
Новые автомобили вчера в 03:48
Политика
Эрдоган приедет в Россию в октябре
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца.
Lenta.ru 03:06
Кино
Критики остались недовольны «Малефисентой»
Газета.Ru 03:31
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество
Дженнифер Энистон завела инстаграм
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме.
Газета.Ru вчера в 16:17
Происшествия
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В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.
Коммерсантъ 03:57
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 14 октября в 12:14
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Авто
В России поступил в продажу обновленный кроссовер Lexus RX
Новинка выставлена на продажу в четырех вариациях: RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD и девяти модификациях с ценообразованием от 3 млн 389 тысяч до 5 млн 574 тысяч рублей.
Pnzdrive вчера в 23:59
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21