Экономика
Победа 26Евтушенков и партнёры получат эксклюзивное право на «Ессентуки»
О решении правительства поддержать объединение недропользователей в Кавказских Минеральных Водах сообщили «Ведомости». Отныне все активы по добыче ресурса и его розлива по бутылкам могут перейти в руки одного предприятия. Напомним, компанию «Холдинг Аква» создали в 2017 году.
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Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» № 4 и № 17; у других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. «Холдинг аква» также выпускает «Нарзан», «Славяновскую» и др.Ведомостивчера в 16:57
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Компания Евтушенкова и его партнеров получит эксклюзивное право разливать «Ессентуки»
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