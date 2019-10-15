Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» № 4 и № 17; у других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. «Холдинг аква» также выпускает «Нарзан», «Славяновскую» и др.

с чего всё началось

О решении правительства поддержать объединение недропользователей в Кавказских Минеральных Водах сообщили «Ведомости». Отныне все активы по добыче ресурса и его розлива по бутылкам могут перейти в руки одного предприятия. Напомним, компанию «Холдинг Аква» создали в 2017 году.

Евтушенков и партнёры получат эксклюзивное право на «Ессентуки»

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