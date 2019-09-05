Экономика
ИнтерфаксЕвтушенков подтвердил возможную продажу РТИ «Алмаз-Антею»
Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил возможную продажу концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) "Алмаз-Антею", однако стороны пока не достигли конкретных договоренностей по сделке.
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Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Космос
Идея проведения телемостов пошла от рок-фестивалей
О возможности организации телемостов между странами задумались в 1982 году после проведения рок-фестиваля в Сан-Бернардино в штате Калифорния.
Парламентская газета 17:37
Авто
Назван ТОП-3 лучших спорткаров с ценником не выше 500 тысяч рублей
Тарантас Ньюс 16:19
Происшествия
В Ставрополье разбился штурмовик Су-25
В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
Петербургский дневник вчера в 08:36
Политика
Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»
"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря.
Утро.ru 02:39
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Общество
В России выросла средняя зарплата
В начале осени 2019 года в России выросла средняя заработная плата, предлагаемая работодателями.
9111.ru 08:44
Технологии
Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS
Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.
РЕН ТВ 17:18
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском 21:13
Путешествия
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия 12:32
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Наука
Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет
В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.
Ин-спейс.ру 13:00
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Политика
Пенс попросил Исландию отказаться от Huawei
Вице-президент США Майкл Пенс в среду призвал власти Исландии отказаться от продукции китайской корпорации Huawei.
РЕН ТВ 18:55
Общество
Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье
Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 04:56
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском 21:43
Авто
Сменился генеральный директор Chery в России
На должность генерального директора «Чери Автомобили Рус» назначен Владимир Шмаков. На этой позиции он сменил Геннадия Павлова.
АвтоБизнесРевю 10:30
Культура
Мединский призвал читать книги, а не смотреть телевизор
Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытой встрече с читателями на Московской международной книжной ярмарке (ММКВЯ) призвал читать книги, а не проводить время за просмотром телевизора.
РИА Новости 06:48
Космос
Уральские военные вылетели встречать робота Фёдора из космоса
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие приступили к обеспечению посадки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Skybot-850 «Фёдор».
Областная газета 01:29
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru 11:50
Гаджеты
Xiaomi за сутки продала свыше 300 000 смартфонов Redmi Note 8 Pro
По словам Лу Вейбинга, вице-президента Xiaomi и главы бренда Redmi, только за одни сутки после начала продаж смартфона в Китае, Redmi Note 8 Pro разошелся в количестве более 300 000 единиц.
MobiDevices 06:20
Происшествия
Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт вчера в 04:46
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ 07:34
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15