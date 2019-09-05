Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил возможную продажу концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) "Алмаз-Антею", однако стороны пока не достигли конкретных договоренностей по сделке.

Политика Лукашенко назвал причины закрытия границы Белоруссии с Украиной Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена полностью закрыть границу «со своими братьями, близкими людьми» наглухо из-за притока оружия из Украины.

Здоровье Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.

Политика Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Кино Megogo снимет кино Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.

Шоу-бизнес Родные Началовой начали перевозить вещи из квартиры певицы Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родные исполнительницы начали перевозить из квартиры звезды вещи.

Политика Премьер Малайзии заявил о возможном обсуждении MH17 с Путиным Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос расследования крушения Boeing MH17 на восточной территории Украины.

Космос В Самаре пройдёт фестиваль студентов «Мы - будущее России» 7 сентября в Самаре на ул. Куйбышева (в границах ул. Красноармейской и ул. Венцека) состоится фестиваль студентов «Мы - будущее России».

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.

Футбол Хет-трик Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию Главным героем матча стал нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе, который отметился в игре хет-триком.

Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Экономика Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа «Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.

Происшествия В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.

Гаджеты Слит дизайн флагмана Huawei Mate 30 Pro Перед презентацией модели нового смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетным порталом OnLeaks были предоставлены материалы презентации 3D-модели смартфона.

Путешествия Финляндия признана самой безопасной страной для туристов Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Здоровье Алтайские школы получили 16 новых автобусов Всего по стране школы получат 2,45 тыс. школьных автобусов.

Футбол Жену голландского полузащитника Янсена выгнали с трибун во время матча мужа в Иране Супруга голландского полузащитника «Гол Гохар Сиржан» Кевина Янсена была вынуждена уйти с трибун во время матча 2-го тура чемпионата Ирана с «Сайпой» (0:0).

Происшествия ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».

Политика Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.

Происшествия Снимавший велогонку вертолет случайно нашел плантацию конопли В Испании в кадр оператора, который снимал с вертолета многодневную велогонку "Вуэльта", случайно попала плантация конопли.