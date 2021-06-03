Правительство, наверное, должно «каким-то образом» скорректировать правила игры для бизнеса — «законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми», заявил в интервью РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, отвечая на вопрос о причинах роста цен на социально значимые продукты в России и «жадности» бизнеса.

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