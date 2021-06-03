Евтушенков предложил властям изменить «правила игры» для бизнеса
Правительство, наверное, должно «каким-то образом» скорректировать правила игры для бизнеса — «законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми», заявил в интервью РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, отвечая на вопрос о причинах роста цен на социально значимые продукты в России и «жадности» бизнеса.В источнике
Совладелец МТС и «Системы» предложил власти изменить «правила игры» для бизнеса
Деловой квартал (Екатеринбург)01:03
Евтушенков считает, что властям нужно изменить «правила игры» для бизнеса
Центральная Служба Новостей02:06