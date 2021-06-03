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Экономика

Евтушенков предложил властям изменить «правила игры» для бизнеса

Правительство, наверное, должно «каким-то образом» скорректировать правила игры для бизнеса — «законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми», заявил в интервью РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, отвечая на вопрос о причинах роста цен на социально значимые продукты в России и «жадности» бизнеса.В источнике
РБК
Центральная Служба Новостей
Lenta.ru
Деловой квартал (Екатеринбург)

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Для российского бизнеса предложили сменить «правила игры»

Lenta.ru02:24

Совладелец МТС и «Системы» предложил власти изменить «правила игры» для бизнеса

Деловой квартал (Екатеринбург)01:03

Евтушенков считает, что властям нужно изменить «правила игры» для бизнеса

Центральная Служба Новостей02:06

Совладелец АФК Система Владимир Евтушенков считает, что правительство должно скорректировать правила игры для бизнеса

Эхо Москвы01:31

Правительству надо скорректировать правила игры для «жадного» бизнеса

ИА Красная Весна02:15

Евтушенков о бизнесе и IPO, минимум инвестиций за 6 лет. Главное за ночь

РБК02:00
Интересное

Валерий Лимаренко обсудил с Максимом Решетниковым законопроект углеродного регулирования

В ходе совещания обсудили планы региона по снижению выбросов парниковых газов, в том числе посредством участия в инициативе Минэкономразвития по развитию электротранспорта.
SakhalinMedia.ru00:22

Нелегальные гаражи россиян зарегистрируют за 10 тысяч рублей

Стоимость регистрации гаражей в рамках запланированной в России гаражной амнистии составит не больше десяти тысяч рублей за объект, заявил РИА Новости глава Росреестра Олег Скуфинский в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Lenta.ru01:35