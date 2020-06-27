Экономика
ИнтерфаксЕвтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon
Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о высоком интересе со стороны иностранных инвесторов к онлайн-ритейлеру Ozon, в котором у корпорации 42,999%.
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Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
Газета.Ru 06:43
Авто
Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»
Проект обновленного УАЗ "Патриот", который известен под прозвищем "Русский Прадо", реализован не будет.
Новые автомобили вчера в 10:24
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Путешествия
Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж
Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
Общество
Депутату Мосгордумы Митрохину не дали вывезти пробы воды и почвы после разлива топлива в Норильске
«Новая газета» сообщает, что сотрудники аэропорта в Норильске не позволили депутату Мосгордумы вывезти пробы воды и почвы, собранные журналистами после разлива топлива на ТЭЦ.
Sota.vision 06:09
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
Политика
Зеленский отреагировал на скандал из-за фразы депутата Рады о «детях низкого качества»
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ее заявление «детях низкого качества».
ИА Новороссия 05:36
Происшествия
От коронавируса в Югре скончались ещё три человека
В Югре от коронавируса умерли еще три человека. Об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на окружной оперативный штаб.
ИА СИА-Пресс 04:13
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
Evo-rus.com вчера в 07:29
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Армия и оружие
ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Джеймс Фогго, командующий ВМС США, утверждает, что установка ракет «Калибр» на ледоколы – это не оборонительный шаг, а наступательный.
ToDay News Ufa вчера в 04:18
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
RT на русском 01:16
Авто
Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia
Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive вчера в 10:30
Происшествия
Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Тульской области
В Тульской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 13-летней девочки.
РЕН ТВ 06:35
Авто
Opel представил кроссовер Opel Mokka нового поколения
Автомобильная компания Opel представила новое (второе) поколение своего компактного кроссовера Opel Mokka, который, со слов разработчиков, идеально подходит как для городской эксплуатации, так и для безопасной езды по загородным шоссе и дорогам.
Ugpressa.ru 24 июня в 11:11
Футбол
«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом
По данным «СЭ», «Ростов» получил разрешение от местного Роспотребнадзора и сыграет против «Арсенала» в матче 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России основным составом (за исключением заражённых шести игроков).
Спорт-Экспресс 05:39
Общество
В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:08
Политика
Депутат прокомментировал отказ Минтруда в выплатах на взрослых детей
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин раскритиковал отказ Минтруда распространить выплаты на детей 16 и 17 лет, мотивированный тем, что подростки этого возраста могут устроиться на работу.
РИА Новости 06:36
Авто
Новый Kia Carnival стал кросс-вэном
В новой генерации Carnival сменил облик классического однообъёмника на кроссоверный формат с пусть и небольшим, но полноценным капотом, расширенными колёсными арками, защитным пластиковым обвесом по периметру кузова, видоизменённной светотехникой, решёткой радиатора и бамперами.
Autorating.ru 25 июня в 06:42
Культура
Как Netflix высмеял Евровидение
26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».
RT на русском вчера в 11:21
Футбол
«Барселона» объявила заявку на матч с «Сельтой»
«Барселона» огласила список игроков, которые отправились в составе команды на матч с «Сельтой» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 00:56
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Шоу-бизнес
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Общество
В Петербурге в УИК женщине предложили проголосовать за родителей
Причиной стала информация о том, что журналисту Анне Невской предложили проголосовать за ее родителей на одном из избирательных участков Выборгского района.
Профиль 06:44