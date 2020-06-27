Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о высоком интересе со стороны иностранных инвесторов к онлайн-ритейлеру Ozon, в котором у корпорации 42,999%.

Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

Путешествия Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.

Космос «Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей. 136

Политика Зеленский отреагировал на скандал из-за фразы депутата Рады о «детях низкого качества» Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ее заявление «детях низкого качества».

Происшествия От коронавируса в Югре скончались ещё три человека В Югре от коронавируса умерли еще три человека. Об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на окружной оперативный штаб.

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,7K

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 234

Авто Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях. 3

Происшествия Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Тульской области В Тульской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 13-летней девочки.

Авто Opel представил кроссовер Opel Mokka нового поколения Автомобильная компания Opel представила новое (второе) поколение своего компактного кроссовера Opel Mokka, который, со слов разработчиков, идеально подходит как для городской эксплуатации, так и для безопасной езды по загородным шоссе и дорогам. 34

Футбол «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом По данным «СЭ», «Ростов» получил разрешение от местного Роспотребнадзора и сыграет против «Арсенала» в матче 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России основным составом (за исключением заражённых шести игроков).

Общество В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. 83

Политика Депутат прокомментировал отказ Минтруда в выплатах на взрослых детей Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин раскритиковал отказ Минтруда распространить выплаты на детей 16 и 17 лет, мотивированный тем, что подростки этого возраста могут устроиться на работу.

Авто Новый Kia Carnival стал кросс-вэном В новой генерации Carnival сменил облик классического однообъёмника на кроссоверный формат с пусть и небольшим, но полноценным капотом, расширенными колёсными арками, защитным пластиковым обвесом по периметру кузова, видоизменённной светотехникой, решёткой радиатора и бамперами. 37

Культура Как Netflix высмеял Евровидение 26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».

Футбол «Барселона» объявила заявку на матч с «Сельтой» «Барселона» огласила список игроков, которые отправились в составе команды на матч с «Сельтой» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Общество Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года. 342

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,4K