Экономика
ВедомостиЕвтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon
Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о высоком интересе иностранных инвесторов к интернет-магазину Ozon (АФК «Система» владеет около 43% компании). По его словам, возможность инвестиций рассматривали американский онлайн-ритейлер Amazon и японский Softbank.
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Путешествия
Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж
Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группа было совершено нападение в Среднеуральском монастыре Свердловской области.
Газета.Ru 07:33
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Наука
Созданный в NASA кулон помогает бороться с коронавирусом
Специалисты, работающие в лаборатории реактивного движения NASA, разработали кулон Pulse, который призван помочь уменьшить вероятность заражения коронавирусом.
iXBT.com 05:43
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Культура
В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей
Piter.tv вчера в 07:02
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
Экономика
Deutsche Bank: инвесторы готовы отвернуться от доллара
"Главный вопрос заключается в том, стоит ли покупать доллар с премией за его кажущуюся безопасность на фоне опасений второй волны эпидемии", — отмечает главный стратег Deutsche Bank по азиатскому рынку Самир Гоэл.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Ефремов выступил с политическим заявлением
Защитник рассказал, что навестил артиста накануне, 26 июня, и Ефремов передал ему обращение, в котором коснулся своих политических взглядов, выступлений на канале "Гражданин поэт" и прокомментировал некоторые версии о причинах пьяного ДТП.
РИА Новости 07:27
Происшествия
СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова
Следствие просит суд заключить под стражу бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней.
ТАСС 06:33
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
Газета.Ru 06:43
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Вести.Ru вчера в 12:04
Авто
Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию
Letnews.ru 25 июня в 03:04
Авто
АвтоВАЗ не справляется с выпуском Lada Xray
Месяц назад в Сети появилась информация о том, что АвтоВАЗ снимет с конвейера машины семейства Lada Xray из-за падающего спроса.
SpeedMe 04:05
Общество
Всем подписчикам DrDisRespect на Twitch вернули деньги
Журналист Род «Slasher» Бреслау сообщил, что всем подписчикам Гая «Dr Disrespect» Бэйма вернули деньги.
Cyber.sports.ru 01:40
Авто
Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в Москве и Петербурге
Что касается аналогичной процедуры в Северной столице, то и там чешский кроссовер Skoda Karoq является лидером по стоимости прохождения техобслуживания.
RuNews24.ru 07:20
Гаджеты
Линейка Redmi Note 9 пополнится еще одним более мощным смартфоном
Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, в линейке Redmi Note 9 появится еще одна модель со 120-герцевым экраном IPS и более производительной платформой.
Anonsens 06:00
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Общество
«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу
Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
Происшествия
Намеренно обливший людей водой из лужи водитель Lexus извинился
Во Владивостоке молодой человек за рулем Lexus намеренно облил людей на тротуаре водой из лужи после сильного ливня, а потом извинился за свой поступок.
Взгляд.ру 07:18
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском вчера в 10:26
Кино
Walt Disney отложила релиз фильма «Мулан»
Студия Walt Disney в очередной раз изменила прокатный график фильма "Мулан", основанного на популярной китайской легенде и ее анимационной экранизации.
Kinonews.ru 04:28