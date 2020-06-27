Экономика

ВедомостиВедомостиЕвтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о высоком интересе иностранных инвесторов к интернет-магазину Ozon (АФК «Система» владеет около 43% компании). По его словам, возможность инвестиций рассматривали американский онлайн-ритейлер Amazon и японский Softbank.
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В АФК «Система» рассказали, что Amazon рассматривал вариант инвестиций в Ozon

ТАСС06:27

Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

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Amazon проявляет интерес к интернет-магазину Ozon

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