Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о высоком интересе иностранных инвесторов к интернет-магазину Ozon (АФК «Система» владеет около 43% компании). По его словам, возможность инвестиций рассматривали американский онлайн-ритейлер Amazon и японский Softbank.

Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

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