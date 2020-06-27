Экономика
ВедомостиЕвтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon
Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о высоком интересе иностранных инвесторов к интернет-магазину Ozon (АФК «Система» владеет около 43% компании). По его словам, возможность инвестиций рассматривали американский онлайн-ритейлер Amazon и японский Softbank.
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Интерес к Ozon у иностранных инвесторов очень высок. Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon с точки зрения участия и рассматривал Softbank. Это уже говорит о том, что на радаре это очень важный актив. И мы очень рады, что нарастили пакет.
— Владимир Евтушенков, российский предпринимательИнтерфакс 06:26
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