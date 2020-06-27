Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Культура Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино» Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина. 21

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом. 3

Политика Чубайс стал членом совета директоров «Системы» В совет директоров "Системы" вошли Владимир Чирахов, экс-глава "Детского Мира" и президент корпорации с апреля 2020 года, а также глава "Роснано" Анатолий Чубайс и бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер. 2

Происшествия В Ивановской области возбудили дело о фейке про вскрытие урн для голосования Полиция возбудила в Шуе Ивановской области административное дело за распространение в интернете заведомо недостоверной информации о вскрытии урн для фальсификации результатов голосования по поправкам к конституции.

Происшествия Смерч в Вологодской области сняли на видео Смерч в Вологодской области снял на видео приехавший в отпуск житель Мурманска Андрей Бегунов.

Происшествия В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер» Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 618

Политика МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане Публикация газеты The New York Times о том, что Россия якобы тайно предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане, является вбросом американской разведки, заявили ТАСС в МИД России.

Политика Зеленский считает, что на Украине уровень антисемитизма очень низкий Как передавало ИА REGNUM, 26 июня глава Украины Владимир Зеленский принял решение об освобождении главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня от занимаемой должности. 3

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K

Политика Facebook изменил написание Киева В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv. 108

Общество «Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска Ранее специальные корреспонденты "Новой газеты" Елена Костюченко и Юрий Козырев, которые находятся в командировке в регионе, передали ему для последующей экспертизы образцы воды и почвы, взятые из озера Пясино и реки Пясина экологами "Гринпис" в присутствии журналистов. 23

Шоу-бизнес Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки. 86

Происшествия В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области. 168

Космос NASA объявило конкурс на создание лунного туалета К участию в конкурсе допускаются жители любого государства. При этом возраст граждан не имеет значения. Главный приз – 20 000 долларов. 5