Автор статьи, опубликованной в газете Express, считает, что Лондон может "объявить войну" России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.
ИА «Русская Весна» пишет о том, что бойцам группировки «О» удалось с помощью хитрости окружить два взвода украинских военных 210 батальона «Берлинго», действовавших в районе населенного пункта Мирная Долина.
"Болгарии нужно наложить вето, чтобы украинцы прекратили политику ассимиляции болгарской общины", — предложил пользователь с ником Я. В четверг главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.