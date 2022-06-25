Будьте в Плюсе

Express: Британия может объявить войну России в случае казни наемников в ДНР

Автор статьи, опубликованной в газете Express, считает, что Лондон может "объявить войну" России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.
Газета.Ru
Непонятно, издания так решили или Борис Джонсон совсем свихнулся на фоне русофобии, сообщает издание "Свободная Пресса".
NVL
Лондон, к слову, напрямую с ЛДНР не ведет переговоры об освобождении британских подданных, поскольку не признает субъектности ЛНР и ДНР.
Shraibikus News
Лондонская газета Express
 считает, что Борис Джонсон может пойти ва-банк.
Pravda.Ru

Подробнее о событии

Express: если британские наёмники будут расстреляны, Лондон объявит войну России
Pravda.Ruвчера в 08:35
Express: если наемники из Британии будут расстреляны в ДНР, Лондон объявит войну Москве
ГЛАС.RUвчера в 08:15
Express: Лондон объявит Москве войну, если британских наемников расстреляют
Свободная Прессавчера в 06:23
Express: Лондон объявит Москве войну, если британских наемников расстреляют
Общественная служба новостейвчера в 07:57
Express: если британских наемников расстреляют в ДНР, Лондон объявит войну Москве
Topdaynews.ruвчера в 07:34
Express: Лондон может объявить войну РФ в случае казни наемников в ДНР
NVLвчера в 07:22
Express: если британские наемники будут расстреляны в ДНР, Лондон объявит войну России
ИА SM-Newsвчера в 08:08

Интересное

ПФР: россияне после 80 лет получают двойную фиксированную выплату к страховой пенсии

Россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии.
РИА Новости18:16

RTBF: в Бельгии пожаловались на пьянство и неуважение со стороны беженцев с Украины

Жители Бельгии сталкиваются со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны украинских беженцев, говорится в материале телеканала RTBF.
РИА Новости22:15

NYT: США и Европа не ожидали таких последствий для экономики от санкций против России

США и европейские страны не ожидали того экономического давления, под которым они находятся после введения санкций против России.
RT на русском00:14

Express: если британские наемники будут казнены, Лондон объявит войну Москве

Лондон объявит «войну» России в случае казни британских наемников после приговора Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru21:05

РВ: спецгруппировка «О» армии ВС из РФ взяла в плен украинского журналиста Буткевича

ИА «Русская Весна» пишет о том, что бойцам группировки «О» удалось с помощью хитрости окружить два взвода украинских военных 210 батальона «Берлинго», действовавших в районе населенного пункта Мирная Долина.
Topdaynews.ru23:49

Болгары назвали ЕС союзом клоунов после предоставления Украине статуса кандидата

"Болгарии нужно наложить вето, чтобы украинцы прекратили политику ассимиляции болгарской общины", — предложил пользователь с ником Я. В четверг главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
РИА Новостивчера в 13:43

Выбежавшая на сцену фанатка повалила МакSим на колени на концерте в Екатеринбурге

На "Ночи музыки" в уральской столице во время выступления певицы МакSим на сцену выбежала ее поклонница.
VSE42.RU23:26

Председатель ОП ДНР Кофман заявил, что на полное восстановление Мариуполя нужно 3-5 лет

На полное восстановление Мариуполя, микрорайоны которого получили серьезные повреждения во время боев за город, понадобится от трех до пяти лет.
Lenta.ru23:04

Скончавшийся Шатунов оставил семье особняк в Мюнхене стоимостью 10 млн долларов

В общей сложности стоимость недвижимости Шатунова превышает 13 млн долларов. Деньги он хранил в иностранных банках.
Политическая Экспертизавчера в 02:44

Минобороны России сообщило о блокировании Лисичанска с юга группировкой войск «Центр»

Группировки войск «Центр» разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, несмотря на подготовленную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Известия22:30