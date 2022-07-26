В середине июня прокачка по «Северному потоку» сократилась на 60% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая»: немецкая Siemens не вернула «Газпрому» турбину, которую отправила на ремонт в Канаду, из-за санкций.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, сообщает телеканал CNN Türk.
У топовой конфигурации Audi Q6 50 TFSI Quattro под капотом установлен 2,5-литровый 299-сильный турбодвигатель V6 с 500 Нм крутящего момента, а версии Q6 40 TFSI Quattro и Q6 45 TFSI Quattro приводятся в движение 2-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 231 и 256 лошадиных сил соответственно.
Украинским подразделениям приказано провести дистанционное минирование окрестностей города Артемовска, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на разведку.