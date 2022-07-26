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Express: Европу ждет «кошмарный сценарий» после сокращения поставок по «Северному потоку»

Обозреватель британской газеты Express
 Чарли Брэдли заявил, что Европа погрузится в "кошмарный сценарий" после того, как "Газпром" сообщил о сокращении транзита по трубопроводу "Северный поток".
Газета.Ru
Германия уже оказалась на грани рецессии, заявила газета Express.
Телеканал 360°
В середине июня прокачка по «Северному потоку» сократилась на 60% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая»: немецкая Siemens не вернула «Газпрому» турбину, которую отправила на ремонт в Канаду, из-за санкций.
Ведомости
В настоящее время остановлена еще одна турбина газопровода из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Известия

Подробнее о событии

Express: Европу ждет «кошмарный сценарий» из-за сокращений поставок по «Северному потоку»
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Журналист Express Брэдли: снижение транзита по «Северному потоку» погрузит Европу в кошмар
РИА Новости11:46
Express: Германию ждёт кошмарный сценарий из-за сокращения поставок российского газа
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Express: Европа погрузится в кошмар в результате снижения транзита по «Северному потоку»
Lenta.ru12:26
Express: Европу ждет «кошмарный сценарий» после сокращения поставок по «Северному потоку»
Газета.Ru12:20
Express спрогнозировала Европе «кошмарный сценарий» после сокращения поставок российского газа
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