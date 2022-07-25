25 июля "Газпром" объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток" в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Американская газета New York Times пишет, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, а также отказа желающим, издание также заявляет о растущем недовольстве среди населения из-за вопросов о том, как происходит выбор получателей повесток.