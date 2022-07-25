Будьте в Плюсе

Express: заявление «Газпрома» о сокращении поставок газа вызвало панику в Европе

В Европе началась паника после новости о сокращении транзита по "Северному потоку" до 33 миллионов кубометров в сутки.
РИА Новости
"Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия", — говорится в статье.
РИА Новости
В Брюсселе пройдет экстренное совещание для разработки срочного плана по экономии газа, сообщил
 британский обозреватель.
Южный Федеральный
25 июля "Газпром" объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток" в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Express: в Европе началась паника после заявления «Газпрома» о сокращении поставок газа
Газета.Ruвчера в 15:57
Express: в Германии началась паника после заявления «Газпрома» о сокращении поставок газа
Известиявчера в 16:41
Express: в Европе возникла паника в связи с заявлением «Газпрома»
Общественная служба новостейвчера в 16:04
Express: заявление «Газпрома» о сокращении поставок газа вызвало панику в ЕС
В Татарстане17:13
Express: заявление «Газпрома» о сокращении поставок газа спровоцировало панику в Европе
Радио Sputnikвчера в 15:40
Express: заявление «Газпрома» о сокращении поставок газа вызвало панику в Европе
РИА Новостивчера в 15:11
«Газпром» предупреждает Европу о новом сокращении поставок газа по СП-1
FBM.ruвчера в 15:04

Интересное

МИД России: Не исключено, что Европа прекратит выдачу шенгенских виз россиянам

Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью ТАСС не исключил того, что европейские страны прекратят выдавать шенгенские визы гражданам РФ.
Российская газета01:16

В Буденновском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Буденновского района Донецка из орудий натовского калибра 155 миллиметров.
РИА Новости22:29

Президент Турции Эрдоган заявил о неподобающем отношении политиков на Западе к Путину

Отношение западных политиков к президенту РФ Владимир Путину не красит их, считает президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новостивчера в 15:40

NYT: боевой дух украинской армии снижается из-за новобранцев, не желающих служить

Американская газета New York Times пишет, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, а также отказа желающим, издание также заявляет о растущем недовольстве среди населения из-за вопросов о том, как происходит выбор получателей повесток.
РИА Новости00:44

Спикер Госдумы Володин назвал пять причин утраты долларом своих позиций

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал пять причин, почему доллар все больше теряет свои позиции.
Газета.Ru01:36

Вирусолог Альтштейн: пик текущего роста заболеваемости COVID-19 наступит через месяц

Пик текущего роста заболеваемости коронавирусом наступит примерно через месяц, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
RT на русском20:37

NI: Россия добилась рекордного профицита в условиях санкций

Россия смогла добиться рекордного профицита, в то время как Запад столкнулся с проблемами из-за санкций, пишет издание The National Interest.
RT на русском21:55

МИД: Россия ведёт переговоры об упрощении визового режима с 18 странами

«МИД России на постоянной основе ведёт работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — цитирует ТАСС Волынкина.
RT на русском21:20

FP: предстоящей зимой мир ждет усугубление тяжелого энергетического кризиса

Предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, вызванного западными санкциями против России, пишет американское издание Foreign Policy.
РИА Новости23:02

Le Monde: Евросоюз исчерпал свои возможности в санкционной борьбе с Россией

Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание блоком своих возможностей по введению ограничений в отношении России, заявил французской Le Monde неназванный дипломат.
РИА Новости00:50