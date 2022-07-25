Американская газета New York Times пишет, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, а также отказа желающим, издание также заявляет о растущем недовольстве среди населения из-за вопросов о том, как происходит выбор получателей повесток.