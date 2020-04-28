Транспорт

Вести.RuВести.RuЕзда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы

С 22 апреля дорожные камеры в Москве начали контролировать трафик в режиме фиксации тех автомобилей, чьи водители не оформили цифровой пропуск. Спустя несколько дней автовладельцам прилетели первые "письма счастья".
Читать в источнике
Комментировать241

Подробнее о событии

В Москве камеры начали штрафовать за передвижение на машине без пропуска

Интерфакс05:53

Камеры начали штрафовать за поездки на машине по Москве без пропуска

ИА Красная Весна06:19

В Москве выписали первый штраф 5 тысяч рублей с камеры за езду без пропуска

Коммерсантъвчера в 15:55

В Москве первого водителя без цифрового пропуска оштрафовали по камерам

Комсомольская правда04:56

В Москве вынесли первый штраф за езду без цифрового пропуска с помощью камер

ТАСС04:35

Первого москвича оштрафовали за езду без цифрового пропуска

Московский Комсомолец04:51

В Москве выписан первый штраф за езду без пропуска

Эхо Москвы06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:39, Ашберн

Комментарии

Игры

Вышел симулятор снежного бездорожья SnowRunner

В Epic Games Store, PS Store и MS Store релизнулся снежный симулятор бездорожья SnowRunner.
ЭндлессГеймОвер 04:58
2
Политика

Путин обратится к россиянам с большим выступлением

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
Известия 05:54
1,2K
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Политика

Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском вчера в 15:57
163
Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
650
Общество

Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий

План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
70
Недвижимость

На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей

На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
6
Происшествия

В Башкирии умирающий 19-летний парень остро нуждается в помощи

Состояние 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака, у которого диагностировали рак, ухудшилось.
Горобзор.ру вчера в 06:54
16
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
2,6K
Экономика

Голубев заговорил о снятии режима самоизоляции

Есть большая вероятность что в Ростовской области, где действуют гораздо более мягкие ограничительные меры, также продлят режим самоизоляции.
Панорама Ростова-на-Дону 06:28
1
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
50
Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
8
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия 26 апреля в 10:47
617
Игры

Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima

Sony объявила, что The Last of Us: Part II выйдет 19 июня, из-за чего пришлось отложить и Ghost of Tsushima — до 17 июля.
Игромания.ру вчера в 12:22
17
Общество

Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
71
Политика

МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 04:33
3
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,2K
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
729
Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс 01:39
33
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Происшествия

Жительница Калининграда прикурила сигарету от Вечного огня

Российская газета 04:48
32
Общество

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 772

В Калужской области число зараженных коронавирусом за последние сутки возросло до 772 человек.
Московский Комсомолец Калуга 04:16
159
Происшествия

В Самарской области от COVID-19 скончались еще три пациента

Самара, 28 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Всего пять смертей от COVID-19 зарегистрировали в Самарской области.
REGNUM 05:07
11
Энергетика

Мировая нефть продолжила падение

С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
295
Общество

Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК вчера в 08:55
1,1K
Происшествия

Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
71
Общество

В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
2,6K
Шоу-бизнес

Поклонники Деревянко восхитились фото его избранницы

Павел Деревянко выложил новое фото со своей возлюбленной Дарьей Мясищевой. Фанаты актера выразили свое восхищение в комментариях.
Территория новостей 05:50
1
Армия и оружие

Видео прыжка десантников РФ в Арктике появилось в Сети

Минобороны опубликовало видео группового прыжка российских десантников с высоты в 10 километров в Арктике.
News.ru 26 апреля в 06:10
2,4K
Экономика

В РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
REGNUM 04:29
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное