С 22 апреля дорожные камеры в Москве начали контролировать трафик в режиме фиксации тех автомобилей, чьи водители не оформили цифровой пропуск. Спустя несколько дней автовладельцам прилетели первые "письма счастья".

Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы

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