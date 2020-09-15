Экономика
Bankir.RuЕжедневный аналитический обзор Альфа-Банка
По итогам дня российский рынок акций немного подрос индекс РТС повысился на 0,4% до 1 228 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,6% до 2 928 пунктов; динамика по секторам была неоднозначной.
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Игры
Microsoft назвала точные размеры и вес Xbox Series X и Xbox Series S
На страницах Microsoft, посвящённых консолям нового поколения: Xbox Series X и Xbox Series S, помимо прочего, указаны характеристики (которые уже были известны) и точные размеры, а также вес устройств: Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг; Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.
Игромания.ру 02:38
Общество
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.
Ведомости 05:26
Политика
Украина назвала условие возобновления водоснабжения Крыма
МИД Украины назвал условия возобновления водоснабжения Крыма.
Lenta.ru 05:40
Политика
РФ предоставит Белоруссии госкредит в $1,5 млрд
РФ предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи.
Интерфакс вчера в 09:37
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск Lada Vesta с дешевыми ступицами
Компания «АвтоВАЗ» на ютуб-канале «На заводе» рассказала о проекте по замене стали, которая применяется при производстве ступиц для линейки автомобилей Lada Vesta.
Тарантас Ньюс 02:32
Политика
В Германии озвучили результаты повторных анализов Навального
Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок".
Клопс вчера в 05:39
Происшествия
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Пятеро мужчин помыли обувь в «Живоносном источнике» — в часовне, построенной в честь иконы Божьей Матери на территории храма на площади Победы.
REGNUM вчера в 11:15
Экономика
Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня
На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней в этом сезоне, начавшемся 1 июля 2020 года.
Известия 02:05
Экономика
Совладелец «Башсоды» назвал законной сделку по объединению в 2013 году
Сделка по объединению предприятий "Каустик" и "Сода" в "Башкирскую содовую компанию" (БСК) в 2013 году была законной, заявил совладелец компании Дмитрий Пяткин в интервью газете "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:17
Политика
Трамп пригрозил масштабным ответом на любое нападение со стороны Ирана
Президент США Дональд Трамп пригрозил дать масштабный ответ на любое нападение со стороны Ирана, если власти этой страны захотят отомстить Вашингтону за убийство своего генерала Касема Сулеймани.
Аргументы и Факты 00:05
Происшествия
В ДТП в Удмуртии погибли шестеро, среди них трое подростков
Страшное ДТП произошло в Удмуртии - в результате столкновения "Камаза" c "Ладой" и Hyundai погибли шесть человек, среди них трое подростков.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани
Нападающий ФК "Рубин" Иван Игнатьев попал в аварию в центре Казани по пути на тренировку.
Российская газета 06:35
Происшествия
В Иркутске начато рассмотрение резонансного дела насильника-убийцы
В Иркутском областном суде, по информации областного Следственного комитета РФ, во вторник, 15 сентября, начато рассмотрение уголовного дела об убийстве девушки водителем, подвозившим ее.
Вести.Ru 05:51
Политика
Вопросом времени назван уход с поста президента Лукашенко
Светлана Тихановская, которая выдвигалась на должность президента Беларуси на последних выборах, написала авторскую статью для газеты The Washington Post.
Цензуры.Нет 06:27
Общество
В России предложили ввести почасовой МРОТ
В бумагах конкретизируется, что минимальная почасовая ставка может применяться "для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда".
Газета.Ru 03:02
Происшествия
Суд продлил домашний арест экс-главы Удмуртии до вынесения приговора
Завьяловский районный суд продлил домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки, до вынесения приговора по его делу.
Деловой квадрат 06:45
Недвижимость
Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных
Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.
Ведомости 02:50
Политика
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости 06:35
Технологии
Сервис Origin переименуют в EA Desktop
Сообщается, что на новой платформе EA Desktop, появятся быстрые загрузки и обновления по сравнению с Origin.
The GEEK 03:38
Общество
Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса.
Газета.Ru 05:06
Происшествия
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 04:43
Транспорт
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
Минтранс РФ представил новый проект поправок к ПДД.
32CARS.ru вчера в 15:01
Общество
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры.
РБК 03:31
Недвижимость
Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%
Динамика входящих платежей на счета компаний строительного сектора в августе вошла в "зеленую зону" относительно 2019 года, показатель увеличился на 6%.
Интерфакс вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Подруга Анастасии Заворотнюк заявила, что актриса прикована к постели
Виктория Пьер-Мари, которая является близкой подругой семьи Заворотнюк, рассказала на канале НТВ о болезни актрисы и испытаниях, выпавших на долю Петра Чернышова.
Discover24 вчера в 10:15
Политика
Патрушев исключил «ракетно-ядерные» договорённости без учёта ПРО США
Выйти на жизнеспособные договорённости по «ракетно-ядерным делам» между США и Россией без учёта американской глобальной ПРО невозможно, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 06:39
Здоровье
Коронавирус в Костромской области за сутки подтвердился у 16 человек
По информации оперативного штаба, за сутки диагноз подтвердился у 16 человек. Заболели 11 жителей Костромы и 2 – Костромского района.
Kostroma.Today 02:35
Политика
Председатель Брянской областной думы подал в отставку
Брянск, 15 сентября 2020, 13:51 — REGNUM Подал в отставку председатель Брянской областной думы Владимир Попков.
REGNUM 06:51
Происшествия
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
Взрыв на газопроводе высокого давления произошел в ночь на 15 сентября в районе населенного пункта Чабаны Киевской области.
РБК вчера в 20:55