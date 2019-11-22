Политика

КоммерсантъКоммерсантъЕжегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль. «О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно»,-- говорится в сообщении.
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Большая пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Интерфакс04:06

Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 19 декабря

Российская газета04:20

Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина

РБК04:14

Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина

Известия04:13

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

РИА Новости04:27

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

RT на русском04:03

Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 19 декабря

ТАСС04:02
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