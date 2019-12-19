Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЕжегодная пресс-конференция Путина завершилась

В российской столице завершилась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. НА этот раз общение глав государства с журналистами проходило в Центре международной торговли, как и в прошлом году. 15 пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 20 минут.
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Путин завершил большую пресс-конференцию. Беседа с журналистами длилась 4 часа 18 минут

ТАСС10:03

Большая пресс-конференция Путина продлилась более четырех часов

РБК09:06

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News.ru12:05

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