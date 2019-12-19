В российской столице завершилась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. НА этот раз общение глав государства с журналистами проходило в Центре международной торговли, как и в прошлом году. 15 пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 20 минут.

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