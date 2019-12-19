Политика
Национальная служба новостейЕжегодная пресс-конференция Путина завершилась
В российской столице завершилась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. НА этот раз общение глав государства с журналистами проходило в Центре международной торговли, как и в прошлом году. 15 пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 20 минут.
Читать в источнике
Оценить116
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Происшествия
Террорист, открывший стрельбу на Лубянке, попал на видео
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Политика
Путин: Донбасс порожняк не гонит
"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Политика
В Чечне оценили слова Путина об участии Кадырова в спецоперациях
В Чечне положительно оценили слова президента России Владимира Путина о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается опасностям.
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Здоровье
Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей
Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает юбилей
Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядила елку
Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе с годовалой дочерью.
Космос
На Марсе обнаружены жуки
«На Марсе была и все еще существует жизнь», - заявляет ученый, разглядевший наряду с окаменелостями и живые организмы, схожие с продвинутыми земными группами насекомых.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
Путин ответил на вопрос об убитом в Берлине гражданине Грузии
Вопрос о выдаче гражданина Грузии, который в 2002 году был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме и впоследствии был убит в Берлине, неоднократно обсуждался на уровне российских и немецких спецслужб, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Здоровье
Картофель может помочь гипертоникам
Как сообщает ToDay News Ufa, картофель имеет массу полезных свойств.
Политика
Путин заявил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным
Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днём.
Наука
Найден самый древний ископаемый лес
Место находки располагается всего в 40 км от ископаемого леса в Гилбоа, до этого момента считавшимся самым древним (около 380 млн лет назад).
Здоровье
В Челябинской области распространяется вирус гриппа А
В Челябинской области на прошлой неделе был зафиксирован 1 случай заболевания гриппом А. Острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) к 50-й неделе года заболели свыше 24,6 тыс. жителей, сообщает Роспотребназдор.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Экономика
Взносы за капремонты вырастут на 5 процентов в Челябинской области
В 2020 году жителям Челябинской области предстоит платить за капремонты 8 рублей 20 копеек с квадратного метра.
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Происшествия
Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом
Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
Политика
Путин высказался о строительстве второй линии метро в Екатеринбурге
Екатеринбургская журналистка Екатерина Цыганкова задала вопрос президенту Российской Федерации Владимиру Путину о строительстве второй линии метро в городе.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект с новыми санкциями против РФ
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019) с дополнительными санкциями против России.
Общество
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Политика
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.