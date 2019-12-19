Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЗавершилась четырехчасовая пресс-конференция Путина

Ранее в Кремле заявили, что на ежегодную пресс-конференцию российского лидера было аккредитовано 1895 журналистов. Большие пресс-конференции были введены в России с 2001 года, тогда Путин впервые возглавил страну.
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Пресс-конференция Путина длится уже более трех часов

РИА Новости07:12

Большая пресс-конференция Путина продлилась более четырех часов

РБК09:06

Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов

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Президент ответил на вопрос о протестах в Москве

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В ходе Большой пресс-конференции Путин ответил на 77 вопросов

Газета.Ru09:15

Путин завершил большую пресс-конференцию. Беседа с журналистами длилась 4 часа 18 минут

ТАСС10:03
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СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Общество

Суд назначил третью экспертизу по делу «Седьмой студии»

BFM.ru 10:08
Политика

Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
Политика

Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
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Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
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ТАСС 07:28
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Коммерсантъ 09:06
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
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В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.
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Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»

Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
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Раскрыта загадка чудовищных черных дыр

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Власти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
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Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

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