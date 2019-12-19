Ранее в Кремле заявили, что на ежегодную пресс-конференцию российского лидера было аккредитовано 1895 журналистов. Большие пресс-конференции были введены в России с 2001 года, тогда Путин впервые возглавил страну.

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