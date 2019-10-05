Недвижимость
КоммерсантъЕжемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ). При этом доля россиян, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, но не имеет возможности, остается на уровне 2007 года (44%).
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Театры
«Ленком» после смерти Захарова возглавит Марк Варшавер
Марк Варшавер является директором театра. После смерти Марка Захарова он будет отвечать и за программу творческого коллектива.
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Следственный комитет России начал проверку по факту обвала грунта на строительной площадке в Москве.
RT на русском 10:49
Политика
Зеленского призывали не допустить реализации «формулы Штайнмайера»
Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 08:53
Космос
Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»
По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
Московский Комсомолец вчера в 07:04
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Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Технологии
Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»
Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».
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Дочь Заворотнюк прервала молчание и вернулась в Instagram
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 09:30
Экономика
Венесуэла хочет расширить партнерство с РФ и монетизировать нефть
Венесуэла разрабатывает с Российской Федерацией проекты в энергетической сфере и рассчитывает на расширение партнерских отношений с российскими компаниями.
РЕН ТВ 12:00
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Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости 08:53
Авто
Эксперты назвали недорогие авто с самыми надежными двигателями
Как правило, при должном уходе 1,8-литровый 140-сильный мотор без труда сможет проехать более 250 000 км. Компания Honda часто производила доступные авто с простыми и выносливыми агрегатами, среди которых стоит отметить Honda Civic, Accord, CRV и Stream с довольно экономичными инжекторными двигателями 1,8 л R18A и 2,0 л R20A.
32CARS.ru 05:29
Фигурное катание
Рязанка Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одной программе
Рязанка Александра Трусова помогла команде Европы одержать победу на Japan Open.
Московский Комсомолец 05:53
Авто
В Новосибирске собираются разработать летающий автомобиль
В Новосибирске начнут разрабатывать летающий автомобиль на базе проектной лаборатории Сибирского научного-исследовательского института авиации (СибНИА) им. Чаплыгина, сообщает РИА «Новости».
Афиша Daily 09:10
Общество
Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина
В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
Рамблер 07:04
Политика
Медведев ответил на вопрос о вероятности возвращения военных на Кубу
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос о том, можно ли снова разместить военный контингент на Кубе, как это было во времена Советского Союза.
Аргументы и Факты 12:05
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Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru вчера в 16:06
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке
Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
ТК Звезда вчера в 19:44
Футбол
Дебютный гол Азара в примере помог «Реалу» обыграть «Гранаду»
«Реал» одержал победу над «Гранадой» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании.
Sportbox.RU 11:57
Музыка
На концерте Ольги Бузовой в Новокузнецке произошла давка
Беспорядки произошли перед началом концерта возле цирка.
Говорит Москва вчера в 05:24
Происшествия
Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Гаджеты
Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем
На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
iXBT.com 07:39
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня вчера в 11:11
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru вчера в 04:50
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01