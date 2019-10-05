35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ). При этом доля россиян, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, но не имеет возможности, остается на уровне 2007 года (44%).

Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей

Театры «Ленком» после смерти Захарова возглавит Марк Варшавер Марк Варшавер является директором театра. После смерти Марка Захарова он будет отвечать и за программу творческого коллектива.

Происшествия СК начал проверку по факту обвала грунта на стройплощадке в Москве Следственный комитет России начал проверку по факту обвала грунта на строительной площадке в Москве.

Политика Зеленского призывали не допустить реализации «формулы Штайнмайера» Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.

Космос Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик» По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Технологии Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика» Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк прервала молчание и вернулась в Instagram Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.

Экономика Венесуэла хочет расширить партнерство с РФ и монетизировать нефть Венесуэла разрабатывает с Российской Федерацией проекты в энергетической сфере и рассчитывает на расширение партнерских отношений с российскими компаниями.

Политика Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Шоу-бизнес Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.

Авто Эксперты назвали недорогие авто с самыми надежными двигателями Как правило, при должном уходе 1,8-литровый 140-сильный мотор без труда сможет проехать более 250 000 км. Компания Honda часто производила доступные авто с простыми и выносливыми агрегатами, среди которых стоит отметить Honda Civic, Accord, CRV и Stream с довольно экономичными инжекторными двигателями 1,8 л R18A и 2,0 л R20A.

Фигурное катание Рязанка Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одной программе Рязанка Александра Трусова помогла команде Европы одержать победу на Japan Open.

Авто В Новосибирске собираются разработать летающий автомобиль В Новосибирске начнут разрабатывать летающий автомобиль на базе проектной лаборатории Сибирского научного-исследовательского института авиации (СибНИА) им. Чаплыгина, сообщает РИА «Новости».

Общество Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.

Политика Медведев ответил на вопрос о вероятности возвращения военных на Кубу Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос о том, можно ли снова разместить военный контингент на Кубе, как это было во времена Советского Союза.

Гаджеты Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.

Музыка На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.

Происшествия Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.

Кино В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019 В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.

Политика Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.

Шоу-бизнес Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.

Гаджеты Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.

Кино Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту» МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).