Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъЕжемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей

35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ). При этом доля россиян, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, но не имеет возможности, остается на уровне 2007 года (44%).
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ЦБ сказал, какие семьи не потянут ипотеку

Deita.ru06:30

Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей

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Лишь 35% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир

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News.ru06:24

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