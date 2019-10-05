Недвижимость
КоммерсантъЕжемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ). При этом доля россиян, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, но не имеет возможности, остается на уровне 2007 года (44%).
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Вести.Ru 06:59
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Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин назвал два основных преимущества России в случае ядерного удара по территории страны.
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Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
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Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»
По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
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Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
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Ранее Азар забивал в товарищеском матче с «Ред Буллом» (1:0). Летом бельгиец перешел в «Реал» из «Челси».
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Назван простой способ колонизации Марса
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Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Покрас Лампас приехал восстанавливать свою работу в Екатеринбург
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