Недвижимость
КоммерсантъЕжемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ). При этом доля россиян, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, но не имеет возможности, остается на уровне 2007 года (44%).
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Общество
В Риге марш за русскоязычное образование собрал тысячи человек
Шествие собрало порядка 4 тыс. человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
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Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Интернет
В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку
В версии мессенджера WhatsApp для операционной системы Android существует уязвимость, позволяющая получить доступ к устройству с помощью изображений в формате GIF.
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Внедорожник на базе Toyota Crown затмил BMW X5
Новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 в Китае обогнал по популярности BMW X5.
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
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Руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова
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BFM.ru 09:30
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В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
В тройку лидеров иностранных автомобилей российского авторынка оказался Ford Focus, которому отдали предпочтение свыше 746 тысяч россиян.
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В Сети появилось фото со съемок «Аватара 2»
В Сети появилось изображение со съемок продолжения долгожданного фильма «Аватар».
УтроNews вчера в 03:43
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Циклон принесет похолодание в европейскую часть России
Циклон принесет арктический воздух и на северо-запад стран, где также стоит ждать похолодания.
Красная весна 06:08
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Таганрожец Павел Деревянко рассказал о работе с президентом Украины
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Компания Toyota обнародовала ценник внедорожной версии кроссовера Toyota RAV4 TRD Off-Road, впервые представленной во время Чикагского автосалона нынешнего года.
Allroader.ru вчера в 06:30
Политика
Волкер заявил, что советовал украинцам не вмешиваться в политику США
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказать влияния на политику в Вашингтоне.
ТАСС 03 октября в 20:13
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
UfacityNews.ru 03 октября в 08:46
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
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Гуф извинился за оскорбление чеченок
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Ридус 03 октября в 20:49
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
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Совладельца блинных «Теремок» объявили в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок», бизнесмена Романа Фукса.
Lenta.ru 06:26
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» в молодежном первенстве
"Краснодар" сыграл вничью со "Спартаком" в матче 12-го тура молодежного первенства России по футболу.
РИА Новости 08:06
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Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
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Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
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Армия и оружие
Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Газета.Ru вчера в 08:20
Политика
Глава МИД Швеции подтвердила переговоры США и КНДР в Стокгольме
Глава МИД Швеции Анн Линде подтвердила, что представители Соединённых Штатов и Северной Кореи проводят переговоры в Стокгольме.
News.ru 07:16
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна 02 октября в 15:05
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) сообщать заемщикам о значении их показателей долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Ведомости 03 октября в 10:26
Армия и оружие
Появилось видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»
В Сети опубликована видеозапись боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Московский Комсомолец 04:56