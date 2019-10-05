35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ). При этом доля россиян, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, но не имеет возможности, остается на уровне 2007 года (44%).

Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей

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