Недвижимость
Эхо МосквыЕжемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
Речь идет о покупке квартиры с жилой площадью 18 квадратных метров на каждого члена семьи. В России это минимальный норматив на одного человека.
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Лишь 35% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир
Эхо Москвы05 октября в 10:35
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Хоккей
Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, уедет ли он в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне.
RT на русском 08:23
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
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Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 09:41
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Кино
Вышел трейлер еще одного спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Российская газета 10:23
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Наука
В Арктике обнаружили рекордный выброс метана
Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики.
ТАСС Наука 08:00
Общество
Виновных в массовой гибели пчел выявили в Тульской области
Интерфакс - Россия 09:22
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Российская газета 05:59
Шоу-бизнес
Брат Кейт Миддлтон женится на француженке
Младший брат супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон Джеймс сделал предложение своей возлюбленной – уроженке Франции Ализе Тевене.
Телепрограмма 05 октября в 13:59
Футбол
Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.
Чемпионат 09:27
Общество
Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников
"Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе.
ТАСС 10:11
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти»
В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
Культуромания 03:52
Авто
BMW назвала стоимость M-версий моделей X5 и X6 в России
Компания BMW назвала рублевую стоимость M-версий моделей X5 и X6, которые также будут доступны в «экстремальных» версиях Competition.
Коммерсантъ 04 октября в 04:35
Культура
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.
Народные новости вчера в 08:28
Финансы
На рубле поставили «крест смерти»: что будет с российской валютой
Мол, график колебаний котировок российской валюты попал в так называемый «крест смерти».
Комсомольская правда 09:10
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Даниле Беглецу
Говорит Москва 09:38
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Свадьба Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова Звездные гости пары поспешили поделиться кадрами роскошного праздника в своих соцсетях.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Кино
«Джокер» побил рекорд «Венома» по сборам
Warner Bros. наверняка ориентировались на успех блокбастера с Томом Харди, выбирая дату премьеры для «Джокера», и расчёт оказался удачным: картина Тодда Филлипса также побила рекорд по сборам за первый день ($39,7 млн).
Фильм Про 05:21
Происшествия
СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара
Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Здоровье
Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»
Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
FreeNews-Volga 05:02
Происшествия
При пожаре под Волоколамском погибли четверо детей и женщина
Четыре ребенка и 30-летняя женщина погибли в пожаре, который произошел в жилом доме Подмосковья.
Газета.Ru 06:49