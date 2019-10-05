Недвижимость
КоммерсантъЕжемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ). При этом доля россиян, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, но не имеет возможности, остается на уровне 2007 года (44%).
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В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
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Газета.Ru 08:05
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К началу выступления Юрия Шевчука, как сообщают очевидцы, количество зрителей в зале «Газпром-Арены» чуть ли не удвоилось.
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