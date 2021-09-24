Ежемесячные выплаты для ряда категорий граждан проиндексируют на 5,8% с 1 февраля

Ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.