Ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
Среди кольчатых дождевых червей встречаются крупные виды, например, гигантский австралийский червь Megascolides australis может достигать трех метров в длину, а гигантский африканский червь Microchaetus rappi — 6,7 метра, но все они на два порядка меньше порождений фантазии Герберта.