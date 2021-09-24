Будьте в Плюсе

Ежемесячные выплаты для ряда категорий граждан проиндексируют на 5,8% с 1 февраля

Ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля.
ТАСС
Денежные выплаты у ряда категорий граждан вырастут с 1 февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Экономика сегодня
Ожидается, что увеличение выплат затронет 14,5 миллиона граждан Российской Федерации, передает ТАСС.
ФедералПресс
В последующие 2023 и 2024 годы выплаты будут проиндексированы на 4%, соответственно.
Известия

С чего всё началось

Ежемесячные выплаты для ряда категорий граждан проиндексируют на 5,8% с 1 февраля
Ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
ТАСС06:01

Подробнее о событии

Индексация выплат с 1 февраля на 5,8% коснется федеральных льготников
Известия08:49
С 1 февраля ряду категорий граждан проиндексируют ежемесячные выплаты
Российская газета06:07
Ряд ежемесячных выплат в России проиндексируют на 5,8%
Аргументы и Факты07:31
Некоторым категориям россиян с 1 февраля проиндексируют ежемесячные выплаты
Экономика сегодня07:23
В России с февраля проиндексируют ежемесячные выплаты некоторым гражданам
Life.ru06:52
Ежемесячные выплаты проиндексируют на 5,8% с 1 февраля 2022 года
Секрет фирмы07:53
Ежемесячные выплаты для ряда категорий граждан проиндексируют на 5,8% с 1 февраля
ТАСС06:01

Интересное

Владыки вечности

Среди кольчатых дождевых червей встречаются крупные виды, например, гигантский австралийский червь Megascolides australis может достигать трех метров в длину, а гигантский африканский червь Microchaetus rappi — 6,7 метра, но все они на два порядка меньше порождений фантазии Герберта.
N+111:20